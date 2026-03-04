Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM: Bỏ phiếu tại nơi tạm trú hay thường trú là quyền của cử tri

Ngày 4-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Võ Văn Minh đã chủ trì buổi làm việc với UBND các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 và HĐND TPHCM số 4,5,6 về công tác chuẩn bị bầu cử.

Cùng tham dự có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Quang cảnh cuộc họp

Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 tại TPHCM gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

Một số địa phương có số lượng cử tri là công nhân lao động tham gia bầu cử khá đông, bao gồm: Bến Cát, Thới Hòa, Chánh Phú Hòa (hơn 35.000 cử tri).

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng nêu ý kiến tại cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát, cho rằng hiện nhiều cử tri làm việc ở nhà máy thuộc địa bàn này, nhưng lại muốn về nơi tạm trú để tham gia bầu cử. Do đó, địa phương đang tổng hợp danh sách, tiến hành rà soát, nắm nguyện vọng của cử tri và thực hiện in thẻ cử tri.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh việc bỏ phiếu tại nơi tạm trú hay thường trú là quyền của cử tri. Vì vậy, các địa phương cần chủ động rà soát, nắm bắt sớm nguyện vọng của cử tri để có phương án tổ chức phù hợp.

Ông Võ Văn Minh đề nghị tuyên truyền phát huy tính tiên phong, gương mẫu của chủ trọ là đảng viên

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM cũng đề nghị lãnh đạo LĐLĐ thành phố quan tâm, kết nối với các công ty, doanh nghiệp để vận động, tạo điều kiện cho công nhân có thời gian đi bỏ phiếu bầu cử.

Ngoài ra, các tổ chức chính trị - xã hội như Thành Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ... phân công nhân sự về cơ sở, phối hợp cùng các địa phương hỗ trợ tổ chức, nâng cao hiệu quả của công tác bầu cử.



Ông cũng nhấn mạnh việc tuyên truyền đến các chủ nhà trọ, đặc biệt phát huy tính tiên phong, gương mẫu của chủ nhà trọ là đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động người ở trọ tham gia bầu cử đúng thành phần và thời gian quy định.