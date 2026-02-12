Chủ tịch Tập Cận Bình có mặt tại tòa nhà Bát Nhất, trò chuyện với nhiều quân binh chủng

Tân Hoa Xã đưa tin trước thềm Tết Nguyên Đán, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10-2 có mặt tại tòa nhà Bát Nhất, trụ sở chính Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Quân ủy Trung ương ở thủ đô Bắc Kinh.

Tại đây, ông đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và thực thi nhiệm vụ của toàn quân thông qua hình thức trực tuyến (video), gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tới toàn thể sĩ quan, chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cảnh sát vũ trang, nhân viên dân sự trong quân đội, lực lượng dự bị và dân quân.

Cụ thể, theo Tân Hoa Xã, vào khoảng 16 giờ ngày 10-2 (giờ địa phương), Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện cuộc gọi video tới 9 đơn vị thuộc các quân binh chủng và cảnh sát vũ trang, bao gồm: tiểu đoàn 2 thuộc một lữ đoàn Lục quân, tàu hải quân An Huy, một lữ đoàn không quân thuộc Lực lượng Không quân, một lữ đoàn thuộc Lực lượng Tên lửa, một đơn vị thuộc Lực lượng Không gian quân sự, một đơn vị thuộc Lực lượng Không gian mạng, một trung tâm thuộc Lực lượng Chi viện Thông tin, một kho thuộc Lực lượng Bảo đảm Hậu cần Liên hợp, và một chi đội thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trò chuyện qua video với 9 đơn vị thuộc các binh chủng khác nhau của quân đội và cảnh sát vũ trang vào ngày 10-2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các đơn vị này lần lượt báo cáo về tình hình trực sẵn sàng chiến đấu và thực thi nhiệm vụ với ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Tập Cận Bình khuyến khích toàn quân đẩy mạnh huấn luyện sát với thực chiến, sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị, nhằm nâng cao trình độ xây dựng và vận dụng năng lực chiến đấu của quân đội.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ: "Năm vừa qua là một năm không tầm thường và hết sức đặc biệt. Quân đội đã đi sâu thúc đẩy chỉnh đốn chính trị, ứng phó hiệu quả với các rủi ro và thách thức, đồng thời trải qua quá trình rèn luyện mang tính cách mạng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng".

Ông khẳng định toàn thể quân đội, đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ tại cơ sở, đã kiên định nghe theo Đảng, đi theo Đảng, trung thành thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đây là lực lượng hoàn toàn bản lĩnh và đáng tin cậy.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết năm Bính Ngọ. "Vui Tết không quên sẵn sàng chiến đấu" là truyền thống vẻ vang của quân đội".

Ông yêu cầu toàn quân tăng cường trực chiến, duy trì trạng thái cảnh giác theo quy định, xử lý kịp thời và hiệu quả mọi tình huống đột xuất có thể xảy ra để bảo vệ sự bình yên của đất nước và hạnh phúc của người dân. Đồng thời, cần chú trọng điều phối công việc, sắp xếp chu đáo đời sống cho bộ đội trong dịp lễ.

Tân Hoa Xã cho biết Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Trương Thăng Dân, cùng các lãnh đạo liên quan đã tham dự hoạt động này.