Chủ tịch Tập Cận Bình có mặt tại tòa nhà Bát Nhất, trò chuyện với nhiều quân binh chủng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chủ tịch Tập Cận Bình có mặt tại tòa nhà Bát Nhất, trò chuyện với nhiều quân binh chủng

Huệ Bình

(NLĐO) – Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã khen ngợi cuộc chiến chống tham nhũng của quân đội Trung Quốc, theo Tân Hoa xã ngày 11-2.

Tân Hoa Xã đưa tin trước thềm Tết Nguyên Đán, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10-2 có mặt tại tòa nhà Bát Nhất, trụ sở chính Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Quân ủy Trung ương ở thủ đô Bắc Kinh.

Tại đây, ông đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và thực thi nhiệm vụ của toàn quân thông qua hình thức trực tuyến (video), gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tới toàn thể sĩ quan, chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cảnh sát vũ trang, nhân viên dân sự trong quân đội, lực lượng dự bị và dân quân.

Cụ thể, theo Tân Hoa Xã, vào khoảng 16 giờ ngày 10-2 (giờ địa phương), Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện cuộc gọi video tới 9 đơn vị thuộc các quân binh chủng và cảnh sát vũ trang, bao gồm: tiểu đoàn 2 thuộc một lữ đoàn Lục quân, tàu hải quân An Huy, một lữ đoàn không quân thuộc Lực lượng Không quân, một lữ đoàn thuộc Lực lượng Tên lửa, một đơn vị thuộc Lực lượng Không gian quân sự, một đơn vị thuộc Lực lượng Không gian mạng, một trung tâm thuộc Lực lượng Chi viện Thông tin, một kho thuộc Lực lượng Bảo đảm Hậu cần Liên hợp, và một chi đội thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang.

Thông điệp cứng rắn của ông Tập Cận Bình về kỷ luật quân đội dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trò chuyện qua video với 9 đơn vị thuộc các binh chủng khác nhau của quân đội và cảnh sát vũ trang vào ngày 10-2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các đơn vị này lần lượt báo cáo về tình hình trực sẵn sàng chiến đấu và thực thi nhiệm vụ với ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Tập Cận Bình khuyến khích toàn quân đẩy mạnh huấn luyện sát với thực chiến, sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị, nhằm nâng cao trình độ xây dựng và vận dụng năng lực chiến đấu của quân đội.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ: "Năm vừa qua là một năm không tầm thường và hết sức đặc biệt. Quân đội đã đi sâu thúc đẩy chỉnh đốn chính trị, ứng phó hiệu quả với các rủi ro và thách thức, đồng thời trải qua quá trình rèn luyện mang tính cách mạng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng".

Ông khẳng định toàn thể quân đội, đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ tại cơ sở, đã kiên định nghe theo Đảng, đi theo Đảng, trung thành thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đây là lực lượng hoàn toàn bản lĩnh và đáng tin cậy.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết năm Bính Ngọ. "Vui Tết không quên sẵn sàng chiến đấu" là truyền thống vẻ vang của quân đội".

Ông yêu cầu toàn quân tăng cường trực chiến, duy trì trạng thái cảnh giác theo quy định, xử lý kịp thời và hiệu quả mọi tình huống đột xuất có thể xảy ra để bảo vệ sự bình yên của đất nước và hạnh phúc của người dân. Đồng thời, cần chú trọng điều phối công việc, sắp xếp chu đáo đời sống cho bộ đội trong dịp lễ.

Tân Hoa Xã cho biết Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Trương Thăng Dân, cùng các lãnh đạo liên quan đã tham dự hoạt động này.

Tin liên quan

Báo quân đội Trung Quốc: Quân ủy Trung ương "chống tham nhũng không khoan nhượng"

Báo quân đội Trung Quốc: Quân ủy Trung ương "chống tham nhũng không khoan nhượng"

(NLĐO) – Trong năm 2026, quân đội Trung Quốc sẽ tập trung nhận diện và triệt phá các hành vi "tham nhũng kiểu mới" cũng như "tham nhũng ẩn mình".

Trung Quốc kiên trì chống tham nhũng

Bất kỳ người nào dính líu đến tham nhũng, dù là ai hoặc ở vị trí nào, đều sẽ bị xử lý nghiêm, không khoan nhượng

Trung Quốc: “Quan bà" vào tù vì tham nhũng, “mờ ám” với 58 cấp dưới

(NLĐO) - Một nữ quan chức ở Tây Nam Trung Quốc đã bị kết án 13 năm tù và bị phạt 1 triệu nhân dân tệ (183.000 USD) vì hành vi sai trái

tham nhũng Tập Cận Bình quân đội Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo