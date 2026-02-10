HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Trung Quốc bắt đại gia bất động sản, lộ diện “ông trùm” đứng sau

Huệ Bình

(NLĐO) – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chiết Giang - Trung Quốc họp thông báo việc cựu Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Hiện tại, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) và Ủy ban Giám sát Nhà nước (NSC) của Trung Quốc đang thẩm tra cựu Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang Dịch Luyện Hồng.

Theo tường thuật của báo Chiết Giang ngày nay, hội nghị do Bí thư Tỉnh ủy Vương Hạo chủ trì vào ngày 10-2. Tại đây, các lãnh đạo tỉnh nhất trí ủng hộ tuyệt đối quyết định của trung ương, đồng thời khẳng định đây là minh chứng cho tinh thần nhổ tận gốc tham nhũng.

Dịch Luyện Hồng (sinh năm 1959, quê Hồ Nam) bắt đầu sự nghiệp chính trị từ Trường Đảng Hồ Nam. Ông từng giữ chức bí thư tỉnh ủy tại Giang Tây và Chiết Giang.

Thực tế, vụ cựu Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang "ngã ngựa" đã có những tín hiệu dự báo từ trước.

Theo nguồn tin của tờ Kinh tế Quan sát, vào cuối tháng 1, Tiêu Ngọc Quân - đại gia bất động sản có tiếng tại tỉnh Hồ Nam và là đồng hương thân thiết của gia đình họ Dịch - bị đưa đi điều tra. 

Đây được coi là "khúc dạo đầu" cho sự sụp đổ của ông Dịch Luyện Hồng. Đến ngày 7-2, các chính khách tiết lộ với tờ Kinh tế Quan sát rằng ông Dịch Luyện Hồng bị bắt giữ ngay tại TP Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Nhiều thành viên trong gia đình ông này cũng đồng loạt bị cơ quan chức năng bị đưa đi để phục vụ điều tra.

Trung Quốc bắt đại gia bất động sản, lộ diện “ông trùm” đứng sau - Ảnh 1.

Ông Dịch Luyện Hồng bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Dù sở hữu hồ sơ công tác ấn tượng từ Hồ Nam, Liêu Ninh đến Giang Tây và Chiết Giang, song sự nghiệp của ông Dịch lại gắn liền với những đồn đoán về việc dung túng người thân.

Theo một số nguồn tin thân cận với ông Dịch tiết lộ với tờ Kinh tế Quan sát, ngay từ thời điểm làm Bí thư Thành ủy Trường Sa, ông Dịch đã có dấu hiệu nâng đỡ phe cánh và bao che người nhà.

Điển hình là con trai ông, Dịch Thế Uy, có lối sống cực kỳ phô trương, thường xuyên khoe khoang quyền lực và sự giàu sang. Người này được mạng lưới quan chức và doanh nghiệp Hồ Nam gọi là một trong "Thất công tử" - nhóm các "thiếu gia" cậy thế cha mình để lũng đoạn quan trường.

Con trai ông Dịch bị cáo buộc lợi dụng chức quyền của cha để thâu tóm các dự án tài chính, bất động sản và dễ dàng bỏ túi những khoản tiền lên tới hàng chục triệu tệ.

Theo nhiều nguồn tin, không chỉ riêng Dịch Thế Uy, nhiều thành viên khác trong gia đình ông Dịch Luyện Hồng cũng dựa vào con đường thăng tiến của ông để "vơ vét" khắp nơi.

Khi ông Dịch Luyện Hồng chuyển đến Chiết Giang, một số họ hàng và con cháu có mối quan hệ khá xa cũng theo ông tới đây. Đứng sau những người bà con xa này là không ít thương nhân tìm cách trục lợi.

Các nguồn tin cho biết thêm bên cạnh việc dung túng cho người thân thâu tóm những khoản lợi ích khổng lồ, bản thân ông Dịch Luyện Hồng cũng luôn được vây quanh bởi các doanh nghiệp trong nhiều năm qua.

Tiêu biểu là Tiêu Ngọc Quân. Tiêu Ngọc Quân (sinh năm 1969) là đại gia bất động sản khét tiếng tại Hồ Nam, sở hữu hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành. Nhờ mạng lưới dự án trải dài khắp các thành phố lớn, Tiêu trở thành một trong những nhà thầu có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất tại tỉnh này.

