Chủ tịch Tập Cận Bình mời Tổng thống Donald Trump dạo Trung Nam Hải

Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố trên khi sắp khép lại chuyến thăm Trung Quốc hôm 15-5.

Bắt đầu ngày làm việc cuối tại Bắc Kinh, ông Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã chúc mừng ông về vô số thành tựu to lớn.

Tuy nhiên, góc nhìn lạc quan của ông Donald Trump về quan hệ Mỹ - Trung lại vấp phải một số vấn đề gai góc nhất giữa hai siêu cường.

Về mặt công khai, Bắc Kinh tỏ ra không mấy mặn mà trước những lời kêu gọi của Mỹ về việc can dự sâu hơn vào tiến trình giải quyết xung đột ở Iran mặc dù ông Donald Trump tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News ông Tập Cận Bình đã đề nghị giúp đỡ trong các cuộc hội đàm.

Thêm vào đó, Nhà Trắng tin rằng Trung Quốc vẫn có thể làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn dòng tiền chất hóa học do nước này sản xuất chảy sang Mexico, nguyên liệu được dùng để bào chế ma túy fentanyl bất hợp pháp đang tàn phá nhiều cộng đồng tại Mỹ.

Hôm 15-5, ông Tập Cận Bình đã tiếp đón ông Donald Trump tại tư dinh Trung Nam Hải trong vòng hội đàm cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã dẫn ông Donald Trump đi dạo một đoạn ngắn trong khuôn viên, bước qua một hành lang có mái che với những hàng cột xanh và các cổng vòm được trang trí bằng hình ảnh chim cùng phong cảnh đồi núi truyền thống.

Sau đó, họ cùng các trợ lý cấp cao tập trung tại một gian nhà trang trí công phu để vừa thưởng trà vừa đàm đạo. Hai nhà lãnh đạo dự kiến dùng bữa trưa làm việc trước khi ông Donald Trump lên đường về Washington.

Khác với các dinh thự nguyên thủ khác, Trung Nam Hải không phải là địa điểm chính để tổ chức các chuyến thăm ngoại giao.

Lời mời này dường như là một nỗ lực của ông Tập Cận Bình nhằm thể hiện sự hiếu khách mang dấu ấn cá nhân đối với ông Donald Trump, nhà lãnh đạo Mỹ vốn đánh giá cao những cử chỉ trọng thị.

"Tôi nghĩ ông ấy là một người ấm áp. Nhưng ông ấy rất nghiêm túc trong công việc" – ông Donald Trump nói về ông Tập Cận Bình trong cuộc phỏng vấn trên Fox News.