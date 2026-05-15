Quốc tế

Chủ tịch Tập Cận Bình mời Tổng thống Donald Trump dạo Trung Nam Hải

Xuân Mai

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang tiến triển tốt đẹp và ngày càng được cải thiện.

Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố trên khi sắp khép lại chuyến thăm Trung Quốc hôm 15-5.

Bắt đầu ngày làm việc cuối tại Bắc Kinh, ông Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã chúc mừng ông về vô số thành tựu to lớn.

Ông Donald Trump khen ông Tập Cận Bình là "người ấm áp" - Ảnh 1.

Hôm 15-5, ông Tập Cận Bình đã tiếp đón ông Donald Trump tại tư dinh Trung Nam Hải. Ảnh: AP

Tuy nhiên, góc nhìn lạc quan của ông Donald Trump về quan hệ Mỹ - Trung lại vấp phải một số vấn đề gai góc nhất giữa hai siêu cường.

Về mặt công khai, Bắc Kinh tỏ ra không mấy mặn mà trước những lời kêu gọi của Mỹ về việc can dự sâu hơn vào tiến trình giải quyết xung đột ở Iran mặc dù ông Donald Trump tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News ông Tập Cận Bình đã đề nghị giúp đỡ trong các cuộc hội đàm. 

Ông Donald Trump khen ông Tập Cận Bình là "người ấm áp" - Ảnh 2.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã dẫn ông Donald Trump đi dạo một đoạn ngắn trong khuôn viên Trung Nam Hải. Ảnh: AP

Thêm vào đó, Nhà Trắng tin rằng Trung Quốc vẫn có thể làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn dòng tiền chất hóa học do nước này sản xuất chảy sang Mexico, nguyên liệu được dùng để bào chế ma túy fentanyl bất hợp pháp đang tàn phá nhiều cộng đồng tại Mỹ.

Hôm 15-5, ông Tập Cận Bình đã tiếp đón ông Donald Trump tại tư dinh Trung Nam Hải trong vòng hội đàm cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh. 

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã dẫn ông Donald Trump đi dạo một đoạn ngắn trong khuôn viên, bước qua một hành lang có mái che với những hàng cột xanh và các cổng vòm được trang trí bằng hình ảnh chim cùng phong cảnh đồi núi truyền thống. 

Sau đó, họ cùng các trợ lý cấp cao tập trung tại một gian nhà trang trí công phu để vừa thưởng trà vừa đàm đạo. Hai nhà lãnh đạo dự kiến dùng bữa trưa làm việc trước khi ông Donald Trump lên đường về Washington.

Ông Donald Trump khen ông Tập Cận Bình là "người ấm áp" - Ảnh 3.

Trung Nam Hải vốn không phải là địa điểm chính để tổ chức các chuyến thăm ngoại giao. Ảnh: AP

Khác với các dinh thự nguyên thủ khác, Trung Nam Hải không phải là địa điểm chính để tổ chức các chuyến thăm ngoại giao. 

Lời mời này dường như là một nỗ lực của ông Tập Cận Bình nhằm thể hiện sự hiếu khách mang dấu ấn cá nhân đối với ông Donald Trump, nhà lãnh đạo Mỹ vốn đánh giá cao những cử chỉ trọng thị. 

"Tôi nghĩ ông ấy là một người ấm áp. Nhưng ông ấy rất nghiêm túc trong công việc" – ông Donald Trump nói về ông Tập Cận Bình trong cuộc phỏng vấn trên Fox News.

Trước khi vòng hội đàm cuối cùng diễn ra hôm 15-5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định các cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump đang mang lại "sự ổn định" cho cục diện thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai lãnh đạo cũng đã đạt được "một loạt đồng thuận mới".

Về vấn đề chiến tranh Iran, bộ này cho biết việc tìm ra giải pháp sớm sẽ có lợi cho cả Mỹ và Iran, cũng như các nước trong khu vực. Theo đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí xử lý thỏa đáng các mối quan ngại của nhau đồng thời tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cuộc hội đàm giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump cũng "thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc thêm lòng tin lẫn nhau".

Loạt tuyên bố của ông Donald Trump sau hội đàm với ông Tập Cận Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết không viện trợ quân sự cho Iran.

Tàu chiến Mỹ đợi lệnh, Iran "mở cửa" Hormuz cho nhiều tàu Trung Quốc

(NLĐO) - Một tàu tấn công đổ bộ của hải quân Mỹ đóng tại San Diego đang chuẩn bị triển khai khi căng thẳng với Iran vẫn khó lường trên nhiều mặt trận.

Quý tử nhà Elon Musk diện áo lụa, cầm túi rồng lon ton ở Bắc Kinh

(NLĐO) - Con trai tỉ phú Elon Musk, bé X Æ A-Xii, thành tâm điểm khi theo chân cha trong chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống Mỹ tại Bắc Kinh - Trung Quốc.

Trung Quốc Donald Trump Tập Cận Bình Iran Trung Nam Hải
