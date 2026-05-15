Quốc tế

Tàu chiến Mỹ đợi lệnh, Iran "mở cửa" Hormuz cho nhiều tàu Trung Quốc

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Một tàu tấn công đổ bộ của hải quân Mỹ đóng tại San Diego đang chuẩn bị triển khai khi căng thẳng với Iran vẫn khó lường trên nhiều mặt trận.

Quyền Bộ trưởng hải quân Mỹ Hung Cao hôm 12-5 cho biết tàu USS Makin Island dài khoảng 256 m đang chuẩn bị triển khai cùng với lính thủy đánh bộ từ Trại Pendleton.

Mặc dù ông không nêu rõ quy mô lực lượng hay thời điểm tàu ​​rời San Diego nhưng nhiệm vụ này có thể đưa tàu USS Makin Island tham gia vào các hoạt động liên quan đến cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran.

Quyền Bộ trưởng hải quân Mỹ Hung Cao. Ảnh: AP

Tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island - chở theo các máy bay chiến đấu F-35 tiên tiến - gần đây đã huấn luyện tại vùng biển địa phương cùng với các tàu USS Somerset và USS San Diego.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington có thể nối lại các cuộc tấn công quân sự vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời thừa nhận “khó duy trì lệnh ngừng bắn hiện tại”. Ông cũng bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran.

Các quan chức Tehran nhanh chóng phản bác. 

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội: “Lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng đáp trả và dạy cho bất kỳ kẻ gây hấn nào một bài học”.

Trong khi đó, hôm 14-5, truyền thông Iran đưa tin lực lượng hải quân nước này đã cho phép một nhóm tàu ​​Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz chiến lược từ đêm hôm trước.

Theo đó, “hơn 30 tàu" đã được phép đi qua, mặc dù không rõ liệu tất cả đều là tàu Trung Quốc hay không.

Hãng tin Fars cho biết “một số tàu thuộc sở hữu của các công ty Trung Quốc”.

Các quan chức Iran trước đó tuyên bố eo biển Hormuz không hoàn toàn mở và cũng không hoàn toàn đóng. Họ nói rằng nó "mở cửa cho tất cả mọi người, ngoại trừ các đối thủ của Iran".

Iran chặn phần lớn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng nổ vào ngày 28-2.

Việc Iran kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng này đã gây chấn động thị trường toàn cầu và mang lại cho Tehran đòn bẩy đáng kể, trong khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân riêng đối với các cảng của Iran.

Chiến sự Trung Đông ngày 14-5: Tàu Ấn Độ bị tấn công ở Hormuz, Israel nâng tầm bay của F-35

(NLĐO) - Ấn Độ tuyên bố tàu của họ bị tấn công ngoài khơi Oman đúng lúc có thông tin về 2 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng vừa vượt Hormuz để hướng đến nước này.

(NLĐO) - Trong ngày đầu thăm Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tham dự loạt hoạt động ngoại giao.

(NLĐO) - Một con tàu neo ngoài khơi Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) gần eo biển Hormuz "bị nhóm người lạ khống chế, đưa về phía lãnh hải Iran".

