Tàu chiến Mỹ đợi lệnh, Iran "mở cửa" Hormuz cho nhiều tàu Trung Quốc

Quyền Bộ trưởng hải quân Mỹ Hung Cao hôm 12-5 cho biết tàu USS Makin Island dài khoảng 256 m đang chuẩn bị triển khai cùng với lính thủy đánh bộ từ Trại Pendleton.

Mặc dù ông không nêu rõ quy mô lực lượng hay thời điểm tàu ​​rời San Diego nhưng nhiệm vụ này có thể đưa tàu USS Makin Island tham gia vào các hoạt động liên quan đến cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran.

Tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island - chở theo các máy bay chiến đấu F-35 tiên tiến - gần đây đã huấn luyện tại vùng biển địa phương cùng với các tàu USS Somerset và USS San Diego.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington có thể nối lại các cuộc tấn công quân sự vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời thừa nhận “khó duy trì lệnh ngừng bắn hiện tại”. Ông cũng bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran.

Các quan chức Tehran nhanh chóng phản bác.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội: “Lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng đáp trả và dạy cho bất kỳ kẻ gây hấn nào một bài học”.

Trong khi đó, hôm 14-5, truyền thông Iran đưa tin lực lượng hải quân nước này đã cho phép một nhóm tàu ​​Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz chiến lược từ đêm hôm trước.

Theo đó, “hơn 30 tàu" đã được phép đi qua, mặc dù không rõ liệu tất cả đều là tàu Trung Quốc hay không.

Hãng tin Fars cho biết “một số tàu thuộc sở hữu của các công ty Trung Quốc”.

Các quan chức Iran trước đó tuyên bố eo biển Hormuz không hoàn toàn mở và cũng không hoàn toàn đóng. Họ nói rằng nó "mở cửa cho tất cả mọi người, ngoại trừ các đối thủ của Iran".

Iran chặn phần lớn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng nổ vào ngày 28-2.

Việc Iran kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng này đã gây chấn động thị trường toàn cầu và mang lại cho Tehran đòn bẩy đáng kể, trong khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân riêng đối với các cảng của Iran.