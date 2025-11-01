HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo Biển Đông sắp đón cơn bão số 13, có thể lại gây mưa to ở miền Trung

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo khoảng ngày 5-11, thứ 4 tuần sau, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13.

Ngày 1-11, theo thông tin từ Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay, ở khu vực phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, vị trí lúc 13 giờ ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc -138,4 độ Kinh Đông.

- Ảnh 1.

Biển Đông có thể đón bão số 13 vào thứ 4 tuần sau 5-11

Theo số liệu dự báo hiện tại cho thấy đêm nay đến sáng mai 2-11, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo khoảng ngày 5-11 (thứ 4 tuần sau), bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13.

Các chuyên gia khí tượng dự báo đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông, mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa có thể mạnh trên cấp 12.

Bão số 13 ảnh hưởng tới khu vực nào? Miền Trung vẫn tiếp tục mưa rất to tới hết 6-11

Khoảng ngày 7-11 bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ trong khoảng đêm 6-11 đến 9-11-2025.

Cục Khí tượng thủy văn lưu ý hiện tại bão chưa hình thành còn bị tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như tác động của địa hình khi đổ bộ vào Philipines nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới.

Về tình hình mưa ở miền Trung, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng xoáy thấp ở khu vực Giữa Biển Đông, trên các tầng khí quyển trên cao ở độ cao 1.500-5.000 m là đới gió Đông ẩm hoạt động mạnh; vì thế từ đêm 31-10 tới nay 1-11 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa ở khu vực tỉnh Nghệ An: 30-70 mm, có nơi trên 90 mm như: Môn Sơn 110 mm, Pu Mát 102 mm, Hà Tĩnh: 100-200 mm, có nơi trên 250 mm như: Hà Tĩnh 286 mm, Thạch xuân 268 mm, Quảng Trị: 50-100 mm, có nơi trên 150 mm…

Trong khoảng thời gian từ ngày 1-11 đến ngày 4-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-600 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm. Dự báo trong khoảng thời gian ngày 5 đến 6-11, mưa ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 2 đến 5-11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Đắk Lắk xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng như sau: Hà Tĩnh: Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức báo động (BĐ) 2-BĐ3; Quảng Trị: Sông Gianh lên mức BĐ2-BĐ3; sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; TP Huế: Sông Bồ, sông Hương lên mức BĐ3 và trên BĐ3; TP Đà Nẵng: Sông Vu Gia, Thu Bồn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; Quảng Ngãi: Sông Trà Khúc, Vệ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, sông Sê San lên mức BĐ1-BĐ2. Các sông nhỏ, thượng nguồn các sông ở Gia Lai, Đắk Lắk Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Gia Lai đặc biệt tại các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi; trong đó Hà Tĩnh có 47 xã/phường; Quảng Trị 30 xã/phường; TP Huế 19 xã/phường; TP Đà Nẵng 62 xã/phường; Quảng Ngãi 52 xã/phương, Gia Lai 36 xã/phường có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

- Ảnh 3.

 

Biển Đông bão Áp thấp nhiệt đới bão số 13 miền Trung
