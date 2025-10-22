Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Quốc lộ 28B chậm tiến độ sẽ đề nghị thay chủ đầu tư, nhà thầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Quốc lộ 28B chậm tiến độ sẽ đề nghị thay chủ đầu tư, nhà thầu

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tăng tốc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B, nếu chậm sẽ đề nghị thay chủ đầu tư, thay nhà thầu yếu

Ngày 22-10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ, làm việc với chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B.

Thi công ì ạch

Đến nay, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đã thi công cấp phối đá dăm đạt 44/62 km; thảm bê tông nhựa chặt được khoảng 37/62 km.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 5 (Cục Đường bộ Việt Nam), nhiều đoạn đã được địa phương bàn giao mặt bằng nhưng tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

- Ảnh 1.

Tỉnh Lâm Đồng đánh giá tiến độ thi công Quốc lộ 28B "hiện rất chậm".

Nguyên nhân là do tại một số đoạn tuyến, đơn vị thi công chưa bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực trên công trường.

Công trình khởi công tháng 4-2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2025 và hoàn thiện các thủ tục kết thúc dự án trong năm 2026. 

UBND tỉnh Lâm Đồng là đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng. Đến nay, khâu giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 62/68 km, đạt 91,17%.

Hoàn thành trong năm 2025

Theo chỉ đạo mới nhất, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B phải hoàn thành trước 31-12-2025.

Qua kiểm tra thực tế công trình và làm việc với chủ đầu tư, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh đây là con đường động lực, "quyết định thành bại của Lâm Đồng trong năm 2026". Tuy nhiên, tiến độ dự án quá chậm, không đáp ứng được yêu cầu đề ra.

- Ảnh 2.

Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 2 từ trái qua) - chỉ đạo tại hiện trường

Để dự án hoàn thành trước mốc thời gian Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị chủ đầu tư cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương xây dựng một kịch bản cụ thể, từng mốc thời gian công việc ngay trong tuần này.

Đối với các nhà thầu, nếu thiếu nhân lực, máy móc, ông Mười đề nghị cần có phương án bổ sung. "Nếu trong tháng 10, tháng 11 mà công trình này không có chuyển biến rõ rệt thì tôi sẽ là người ký văn bản đề nghị thay chủ đầu tư. Còn nhà thầu nào thấy yếu thì tôi đề nghị chủ đầu tư thay thế nhà thầu, để tập trung thêm cho công trình" – ông Mười thẳng thắn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, qua khảo sát, làm việc trực tiếp thì khối lượng mặt bằng chưa giải phóng không phải lớn, địa phương sẽ sớm xử lý dứt điểm. Trong khi đó, "nhiều đoạn đường mênh mông bát ngát rộng như thế nhưng không có người thi công" - ông nhìn nhân.

Theo ông Mười, tỉnh Lâm Đồng sẽ thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên về công trình này. Lâm Đồng sẽ đồng hành cũng chủ đầu tư mọi lúc mọi nơi trên công trình. 

"Trong hệ thống chính quyền, đồng chí nào làm khó khi thi công thì các đồng chí báo cho tôi. Nếu vị trí nào không làm được thì sẽ thay thế. Nhắc lại một lần nữa là Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quyết công trình này phải xong trước 31-12-2025, chúng ta phải đồng hành, chia sẻ, quyết tâm" – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tỉnh Lâm Đồng “điểm tên” những đơn vị làm chậm tiến độ thi công Quốc lộ 28B

Tỉnh Lâm Đồng “điểm tên” những đơn vị làm chậm tiến độ thi công Quốc lộ 28B

(NLĐO) – Để kịp thời đưa dự án nâng cấp Quốc lộ 28B về đích, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị rà soát năng lực tư vấn, thi công và đẩy nhanh giải phóng mắt bằng

Tỉnh Bình Thuận có quyết định quan trọng liên quan Quốc lộ 28B

(NLĐO) – Tỉnh Bình Thuận thông qua việc chuyển đổi hơn 19,7 ha đất rừng, khai thác cây, mở đường cho công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công Quốc lộ 28B

Bình Thuận chuyển mục đích hơn 19,7 ha đất rừng nâng cấp Quốc lộ 28B

(NLĐO) – Chủ trương chuyển hơn 19,7 ha đất rừng được thông qua để phục vụ việc thi công nâng cấp Quốc lộ 28B qua địa bàn tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng.

quốc lộ 28B Lâm Đồng Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo