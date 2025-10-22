Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Quốc lộ 28B chậm tiến độ sẽ đề nghị thay chủ đầu tư, nhà thầu

Ngày 22-10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ, làm việc với chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B.

Thi công ì ạch



Đến nay, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đã thi công cấp phối đá dăm đạt 44/62 km; thảm bê tông nhựa chặt được khoảng 37/62 km.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 5 (Cục Đường bộ Việt Nam), nhiều đoạn đã được địa phương bàn giao mặt bằng nhưng tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

Tỉnh Lâm Đồng đánh giá tiến độ thi công Quốc lộ 28B "hiện rất chậm".



Nguyên nhân là do tại một số đoạn tuyến, đơn vị thi công chưa bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực trên công trường.

Công trình khởi công tháng 4-2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2025 và hoàn thiện các thủ tục kết thúc dự án trong năm 2026.

UBND tỉnh Lâm Đồng là đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng. Đến nay, khâu giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 62/68 km, đạt 91,17%.

Hoàn thành trong năm 2025



Theo chỉ đạo mới nhất, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B phải hoàn thành trước 31-12-2025.

Qua kiểm tra thực tế công trình và làm việc với chủ đầu tư, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh đây là con đường động lực, "quyết định thành bại của Lâm Đồng trong năm 2026". Tuy nhiên, tiến độ dự án quá chậm, không đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 2 từ trái qua) - chỉ đạo tại hiện trường



Để dự án hoàn thành trước mốc thời gian Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị chủ đầu tư cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương xây dựng một kịch bản cụ thể, từng mốc thời gian công việc ngay trong tuần này.

Đối với các nhà thầu, nếu thiếu nhân lực, máy móc, ông Mười đề nghị cần có phương án bổ sung. "Nếu trong tháng 10, tháng 11 mà công trình này không có chuyển biến rõ rệt thì tôi sẽ là người ký văn bản đề nghị thay chủ đầu tư. Còn nhà thầu nào thấy yếu thì tôi đề nghị chủ đầu tư thay thế nhà thầu, để tập trung thêm cho công trình" – ông Mười thẳng thắn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, qua khảo sát, làm việc trực tiếp thì khối lượng mặt bằng chưa giải phóng không phải lớn, địa phương sẽ sớm xử lý dứt điểm. Trong khi đó, "nhiều đoạn đường mênh mông bát ngát rộng như thế nhưng không có người thi công" - ông nhìn nhân.

Theo ông Mười, tỉnh Lâm Đồng sẽ thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên về công trình này. Lâm Đồng sẽ đồng hành cũng chủ đầu tư mọi lúc mọi nơi trên công trình.

"Trong hệ thống chính quyền, đồng chí nào làm khó khi thi công thì các đồng chí báo cho tôi. Nếu vị trí nào không làm được thì sẽ thay thế. Nhắc lại một lần nữa là Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quyết công trình này phải xong trước 31-12-2025, chúng ta phải đồng hành, chia sẻ, quyết tâm" – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.