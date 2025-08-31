HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tỉnh Lâm Đồng “điểm tên” những đơn vị làm chậm tiến độ thi công Quốc lộ 28B

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Để kịp thời đưa dự án nâng cấp Quốc lộ 28B về đích, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị rà soát năng lực tư vấn, thi công và đẩy nhanh giải phóng mắt bằng

Ngày 31-8, nguồn tin cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đôn đốc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B trước nguy cơ chậm tiến độ.

Theo đó, dự án có chiều dài tuyến khoảng 68 km, diện tích giải phóng mặt bằng là 68,49 ha; dự kiến hoàn thành tháng 12-2025, hoàn thiện các thủ tục kết thúc dự án trong năm 2026.

Hiện nay, dự án đã bàn giao mặt bằng theo tuyến thi công cho chủ đầu tư là 61,7km/68km (đạt 91%) còn 6,3km chưa bàn giao.

Giá trị thực hiện dự án đến nay đạt khoảng 461/1.083 tỉ đồng đạt 43% giá trị hợp đồng.

Tỉnh Lâm Đồng “điểm tên” những đơn vị làm chậm tiến độ thi công Quốc lộ 28B- Ảnh 1.

Một đoạn Quốc lộ 28B còn vướng mặt bằng ở xã Lương Sơn. Ảnh chụp tháng 8-2025

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B là dự án trọng điểm của tỉnh, do đó tiến độ dự án ảnh hưởng lớn đến khá năng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

"Tuy nhiên, tình hình tiến độ thực tế thi công tại hiện trường còn chậm, nhiều đoạn tuyến có mặt bằng nhưng chưa tổ chức thi công, chưa bố trí đầy đủ nhân công, máy móc, thiết bị thi công trên công trình; còn tồn tại một số vị trí chưa giải phóng mặt bằng; một số phát sinh trong quá trình thực hiện chưa được các sở, ngành, đơn vị phối hợp giải quyết kịp thời" – UBND tỉnh Lâm Đồng nêu.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, UBND các xã có tuyến đường đi qua, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện dự án.

Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chủ động rà soát năng lực các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để có giải pháp điều chỉnh đảm bảo, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án nhiều lần.

Đối với chính quyền địa phương các xã, tỉnh Lâm Đồng đề nghị tiếp tục làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng nhanh, để phục vụ thi công hoàn thành dự án đúng kế hoạch, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, tránh thất thoát lãng phí.

Lâm Đồng: Căn nhà xây bị xé toạc, nghi do nổ pháo tự chế

Lâm Đồng: Căn nhà xây bị xé toạc, nghi do nổ pháo tự chế

(NLĐO) - Căn nhà xây ở xã Gia Hiệp (tỉnh Lâm Đồng) bị xé toạc sau tiếng nổ lớn, lực lượng tìm thấy bên trong nhiều xác pháo tự chế.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xem việc doanh nghiệp như việc nhà mình

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định luôn đồng hành với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển, xây dựng địa phương giàu mạnh.

Lâm Đồng: Người phụ nữ bị nhóm của chồng chặn đánh trước cửa nhà

(NLĐO) - Bà H. ở nhà tại phường B'lao (tỉnh Lâm Đồng) thì bị một nhóm người, trong đó có chồng bà, mang hung khí chặn trước cửa nhà gây thương tích

