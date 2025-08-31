Tỉnh Lâm Đồng “điểm tên” những đơn vị làm chậm tiến độ thi công Quốc lộ 28B

Ngày 31-8, nguồn tin cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đôn đốc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B trước nguy cơ chậm tiến độ.

Theo đó, dự án có chiều dài tuyến khoảng 68 km, diện tích giải phóng mặt bằng là 68,49 ha; dự kiến hoàn thành tháng 12-2025, hoàn thiện các thủ tục kết thúc dự án trong năm 2026.

Hiện nay, dự án đã bàn giao mặt bằng theo tuyến thi công cho chủ đầu tư là 61,7km/68km (đạt 91%) còn 6,3km chưa bàn giao.

Giá trị thực hiện dự án đến nay đạt khoảng 461/1.083 tỉ đồng đạt 43% giá trị hợp đồng.

Một đoạn Quốc lộ 28B còn vướng mặt bằng ở xã Lương Sơn. Ảnh chụp tháng 8-2025

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B là dự án trọng điểm của tỉnh, do đó tiến độ dự án ảnh hưởng lớn đến khá năng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

"Tuy nhiên, tình hình tiến độ thực tế thi công tại hiện trường còn chậm, nhiều đoạn tuyến có mặt bằng nhưng chưa tổ chức thi công, chưa bố trí đầy đủ nhân công, máy móc, thiết bị thi công trên công trình; còn tồn tại một số vị trí chưa giải phóng mặt bằng; một số phát sinh trong quá trình thực hiện chưa được các sở, ngành, đơn vị phối hợp giải quyết kịp thời" – UBND tỉnh Lâm Đồng nêu.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, UBND các xã có tuyến đường đi qua, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện dự án.

Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chủ động rà soát năng lực các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để có giải pháp điều chỉnh đảm bảo, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án nhiều lần.

Đối với chính quyền địa phương các xã, tỉnh Lâm Đồng đề nghị tiếp tục làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng nhanh, để phục vụ thi công hoàn thành dự án đúng kế hoạch, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, tránh thất thoát lãng phí.