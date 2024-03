Chủ tịch tỉnh Long An nói về khu công nghiệp xanh đầu tiên của cả nước

(NLĐO) – Công an tỉnh Long An công bố quyết định bổ nhiệm lại 2 phó giám đốc. Trong khi đó, Công an tỉnh An Giang công bố 2 quyết định điều động và 1 quyết định bổ nhiệm liên quan đến cán bộ lãnh đạo.