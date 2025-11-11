Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 11-11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, đọc quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

Theo đó, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Ngọc cho biết sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng khẳng định sẽ chủ động và tích cực nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức; xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhân dân có cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc; cùng cả nước tự chủ, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973; quê quán xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ chăn nuôi, thạc sĩ khoa học môi trường, cử nhân sinh học; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ngày 9-12-2020, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông từng kinh qua các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ngày 30-6-2025, ông được phân công giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập).

Trước đó, sáng cùng ngày 11-11, tại Nghệ An, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.