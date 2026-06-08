HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Triều Tiên

Thu Hương

(NLĐO) - Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2019, nhằm thắt chặt truyền thống hợp tác.

Sáng 8-6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đáp máy bay xuống Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Triều Tiên. 

Theo báo South China Morning Post, đây là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới quốc gia này kể từ năm 2019.

Sự kiện này diễn ra ngay sau các cuộc gặp thượng đỉnh riêng rẽ của ông Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh vào tháng 5-2026, cũng như việc ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào tháng 10-2025.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Triều Tiên, thúc đẩy quan hệ chiến lược - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Trong bài viết đăng trên tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên vào sáng 8-6, ông Tập Cận Bình cho biết tình hữu nghị chiến đấu "vốn được đúc bằng máu" và sự gắn kết đồng chí, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước đã vượt qua thử thách của thời gian cũng như bối cảnh quốc tế đầy biến động.

Chủ tịch Trung Quốc cam kết sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược và tăng cường tương tác thường xuyên "như người thân" giữa các cơ quan đảng, chính phủ và quân đội hai bên. 

Ông Tập Cận Bình viết: "Đứng ở điểm khởi đầu lịch sử mới, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để đưa mối quan hệ song phương lên một tầm cao chiến lược, thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh hơn nữa phù hợp với thời đại".

Hãng thông tấn Yonhap nhận định đối với Bắc Kinh, chuyến công du lần này có thể là cơ hội để tái khẳng định tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với bán đảo Triều Tiên. 

Điều này mở ra cơ hội tiềm năng để tái khởi động tiến trình ngoại giao đang bị đình trệ giữa Bình Nhưỡng, Washington và Seoul.

Chuyến thăm cấp nhà nước này được giới quan sát nhận định là động thái đáp lễ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh vào tháng 9-2025. Vào thời điểm đó, ông Kim Jong-un đã tham dự buổi lễ duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tại sự kiện diễn ra ở Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 9-2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đứng cạnh nhau. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Triều Tiên, thúc đẩy quan hệ chiến lược - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại buổi lễ duyệt binh ở Bắc Kinh vào tháng 9-2025. Ảnh: AP

Tin liên quan

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân giám sát thử nghiệm loạt vũ khí trọng yếu

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân giám sát thử nghiệm loạt vũ khí trọng yếu

(NLĐO) - Triều Tiên đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới được phát triển cùng nhiều tên lửa hành trình chiến thuật.

Ông Kim Jong-un tiếp tục làm chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên

(NLĐO) - Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của ông Kim Jong-un kể từ khi Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên được thành lập năm 2016.

Triều Tiên công bố hình ảnh con gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un lái xe tăng

(NLĐO) - Trong lần xuất hiện công khai mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái cùng nhau ngồi trên một chiếc xe tăng.

Kim Jong-un Tập Cận Bình Trung Quốc Triều Tiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo