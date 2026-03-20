Triều Tiên công bố hình ảnh con gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un lái xe tăng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Triều Tiên công bố hình ảnh con gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un lái xe tăng

Xuân Mai

(NLĐO) - Trong lần xuất hiện công khai mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái cùng nhau ngồi trên một chiếc xe tăng.

Hình ảnh này được truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) công bố vào hôm 20-3, chỉ vài ngày sau khi hai cha con ông Kim cùng theo dõi các vụ phóng tên lửa và bắn súng lục.

Các hình ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim và con gái, cả hai đều mặc áo khoác da màu đen, đang ngồi trên một chiếc xe tăng màu xanh cùng với các binh sĩ khác trong buổi huấn luyện hôm 19-3.

Con gái lãnh đạo Triều Tiên lái xe tăng - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Ju-ae giám sát cuộc diễn tập. Ảnh: Yonhap

Con gái ông Kim là Kim Ju-ae, 13 tuổi, đã tháp tùng cha đến một số sự kiện quân sự cấp cao cũng như các sự kiện quan trọng khác kể từ cuối năm 2022. 

Điều này làm dấy lên những đồn đoán rằng cô bé rất có thể sẽ là người thừa kế của cha mình.

Con gái lãnh đạo Triều Tiên lái xe tăng - Ảnh 2.

Kim Ju-ae, con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, lái một chiếc xe tăng chiến đấu mới trong khi ông Kim giám sát cuộc diễn tập. Ảnh: Yonhap

Hình ảnh được công bố cho thấy Kim Ju-ae ngồi ở vị trí lái xe trên xe tăng chủ lực thế hệ mới của Triều Tiên trong khi ông Kim Jong-un và các chỉ huy quân đội ngồi bên cạnh.

Con gái lãnh đạo Triều Tiên lái xe tăng - Ảnh 3.

Hình ảnh cuộc tập trận chiến thuật tấn công phối hợp hôm 19-3. Ảnh: Yonhap

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết hôm 19-3 ông Kim đã giám sát một cuộc diễn tập chiến thuật tấn công hiệp đồng của các phân đội bộ binh và xe tăng tại Căn cứ Huấn luyện Bình Nhưỡng số 60 thuộc Quân đoàn Phòng thủ thủ đô của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Triều Tiên công bố hình ảnh con gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un lái xe tăng (Clip: Thanh Long)

Cuộc diễn tập cũng bao gồm "nhiều bài kiểm tra khác nhau" nhằm đánh giá hệ thống phòng vệ chủ động của xe tăng chiến đấu chủ lực mới. 

Trong quá trình đó, hệ thống này đã đánh chặn thành công toàn bộ tên lửa chống tăng và máy bay không người lái tấn công từ nhiều vị trí và hướng khác nhau nhằm cho thấy tính hiệu quả của hệ thống phòng vệ chủ động ưu việt, theo KCNA. 

Ông Kim khen ngợi loại xe tăng này là "vô cùng ưu việt" và "không có đối thủ trên thế giới về sức mạnh tấn công và tính cơ động, cũng như về khả năng tự phòng vệ.

Ông Kim đề cập đến tổ hợp tự phòng vệ cơ động có khả năng phát hiện các mối đe dọa từ mọi hướng và đánh chặn tên lửa dẫn đường chống tăng cùng máy bay không người lái với độ chính xác cao. 

Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh sự cần thiết không ngừng cải thiện hiệu năng của xe tăng chiến đấu chủ lực để bắt kịp xu hướng phát triển không ngừng của chiến tranh hiện đại, đồng thời thúc giục "nhanh chóng đạt được những thành công trong việc hoàn tất công tác chuẩn bị chiến tranh" trên toàn bộ các đơn vị quân đội.

Triều Tiên thử tên lửa từ tàu khu trục mới, tiến tới hạt nhân hóa hải quân

(NLĐO) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát thử tên lửa từ tàu khu trục Choe Hyon và nêu mục tiêu tạo bước ngoặt bảo vệ chủ quyền biển sau nửa thế kỷ

Con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khai hỏa súng bắn tỉa

(NLĐO) - Cô Kim Ju-ae, con gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi trực tiếp khai hỏa súng bắn tỉa trong buổi bắn đạn thật.

Ông Kim Jong-un nói về quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ, Hàn Quốc

(NLĐO) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết tiếp tục sản xuất vũ khí hạt nhân và gợi ý về việc phát triển tên lửa hành trình liên lục địa (ICBM) phóng từ biển.

xe tăng Triều Tiên Kim Jong-un tập trận Kim Ju Ae
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo