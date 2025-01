Chủ tịch UBND quận 3 chỉ đạo xử lý vi phạm giao thông "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Sáng 17-1, UBND quận 3 (TP HCM) tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2025 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Võ Văn Đức - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3, Trưởng Ban An toàn giao thông quận 3 - cho biết quận là địa bàn trung tâm của TP HCM. Cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua được thành phố quan tâm tập trung thực hiện với nhiều giải pháp từ quản lý nhà nước đến tuyên truyền vận động thực hiện.

Ông Võ Văn Đức, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3, Trưởng Ban An toàn giao thông quận 3, thực hiện nghi thức phát lệnh ra quân



Để đảm bảo thực hiện Năm An toàn giao thông 2025, Chủ tịch UBND quận 3 yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Phấn đấu kiềm chế, kéo giảm từ 5% đến 10% số vụ tai nạn giao thông so với năm 2024 trên cả 3 tiêu chí số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương.

Chủ tịch UBND quận 3 đề nghị các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên.

Các lượng lực ra quân tuyên truyền

Đặc biệt tuyên truyền việc về lực lượng công an tiếp tục thực hiện quyết liệt việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", kiên quyết hình thành thói quen, văn hóa "đã uống rượu bia không lái xe" trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Song song đó, các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận.

Trong đó, tăng cường xử lý qua hình ảnh, quyết liệt cưỡng chế giao thông đối với ô tô đỗ sai quy định; tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi phạm giao thông trên các tuyến đường như Hoàng Sa, Trường Sa, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu…

Các lực lượng quận 3 ra quân diễu hành để tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông

Đồng thời tổ chức khảo sát, khắc phục các điểm đen về an toàn giao thông; các nút điểm ùn tắc giao thông hàng ngày; siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; giải tỏa và lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng quận 3 đã ra quân diễu hành để tuyên truyền trực quan, sinh động đến người dân tham gia nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện các quy tắc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.