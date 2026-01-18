HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có chỉ đạo "nóng" liên quan thực phẩm dịp Tết

Vân Du

(NLĐO) – Cà Mau sẽ xử lý nghiêm các hành vi sử dụng động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y trong giết mổ

Ngày 18-1, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi đến sở, ngành liên quan về việc tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có chỉ đạo "nóng" liên quan an toàn thực phẩm dịp Tết - Ảnh 1.

Cà Mau tiếp tục tăng cường triển khai công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm dịp Tết. Ảnh minh họa

Theo văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND các xã, phường… tiếp tục tăng cường triển khai công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong đó, lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thú ý. Trọng tâm là kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

Tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh theo quy định; rà soát, xây dựng và triển khai hiệu quả quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát trên các tuyến giao thông.

Qua đó, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về vệ sinh thú y và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở chăn nuôi, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến… Đẩy mạnh lấy mẫu giám sát nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật gây hại, tồn dư hóa chất kháng sinh.

"Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng động vật mắc bệnh, động vật chết do bệnh hoặc sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y… Đảm bảo động vật đưa vào giết mổ có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch theo quy định" – văn bản nêu.



Cà Mau kiểm soát giết mổ động vật Tết Nguyên đán
    Thông báo