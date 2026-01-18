Cà Mau sẽ chi số tiền lớn lên đến gần chục tỉ đồng để tìm người bảo tồn gen cua biển

Ngày 18-1, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đã có thông báo gửi đến các viện, trường đại học cùng nhiều tổ chức, cá nhân về việc tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh lần 2.

Trong danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ có đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cua biển Cà Mau với kinh phí dự kiến khoảng 9 tỉ đồng.

Mục tiêu nhằm bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen cua biển tại tỉnh Cà Mau cũng như góp phần duy trì đa dạng sinh học và nâng cao hiệu quả kinh tế ngành thủy sản của địa phương. Đồng thời, đề xuất giải pháp kỹ thuật phòng trị bệnh, nuôi cua biển; chọn lọc, lai tạo giống cua có tốc độ tăng trưởng nhanh và cá thể lớn.

Ngoài đề tài trên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cũng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài như: ứng dụng virus vector trong sản xuất RNA can thiệp ngăn ngừa virus gây bệnh đốm trắng từ tôm sú bố mẹ sang thế hệ tiếp theo; giải pháp khoa học – công nghệ phát triển nuôi trồng thủy sản vùng kinh tế biển tỉnh Cà Mau...

Cua biển Cà Mau được đánh giá là loại cua ngon, chất lượng nhất Việt Nam, mỗi năm mang về nguồn thu cho địa phương hàng ngàn tỉ đồng. Cà Mau có diện tích nuôi cua xen canh trong vuông tôm khoảng 365.000 ha với sản lượng trên 31.000 tấn/năm.

Tỉnh này đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ nâng tổng sản lượng cua biển lên 36.500 tấn, phấn đấu xuất khẩu và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ ngành hàng cua đạt từ 30% sản lượng trở lên.