Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vắng mặt không lý do tại phiên tòa hành chính

Chiều 5-9, TAND tỉnh Khánh Hòa tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính "Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai".

Theo đó, người khởi kiện là ông Hoàng Minh Trí (ngụ phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Văn Bình (ngụ phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, người đại diện theo pháp luật là ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàn Cầu; UBND TP Nha Trang nay là UBND phường Nam Nha Trang (Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang) và Ông Đỗ Mạnh Tưởng (xã Cam Lâm, tinh Khánh Hòa).

Đây là phiên tòa hành chính sơ thẩm lần đầu, xử lại sau khi Hội đồng thẩm phán TAND tối cao có Quyết định giám đốc thẩm số 36/2023/HC -GĐT (ngày 27-6-2023) tuyên hủy bản án hành chính phúc thẩm số 158/ 2020/HC-PT (ngày 12-9-2020) của TAND cấp cao tại Đà Nẵng và hủy Bản án hành chính sơ thẩm số 18/2019/HC-ST (ngày 19-9-2019) của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Tại phiên tòa, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, không có mặt, không cử đại diện được ủy quyền theo quy định pháp luật, không có đơn xin xét xử vắng mặt.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà (bảo vệ quyền lợi nguyên đơn) cho rằng quy chế làm việc của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021- 2026, thì Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh (được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) có trách nhiệm tham gia quá trình giải quyết các phiên tòa hành chính theo yêu cầu của Tòa án.

Trường hợp Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (người bị kiện tham gia với 2 tư cách thẩm quyền riêng Chủ tịch và thẩm quyền chung đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa) vắng mặt và không ủy quyền cho Phó chủ tịch tham gia tố tụng, không có đơn yêu cầu xử vắng mặt là vi phạm điều 60 Luật Tố tụng hành chính 2015.

Đồng thời, điều này không thực hiện đúng Quyết định số 11 /2025 của UBND tỉnh ký ngày 1-8-2025 về Quy chế làm việc của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021- 2026; vi phạm điều 41 quy chế làm việc của UBND tỉnh Khánh Hòa hiệu lực kể từ ngày 1-8-2025.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin TAND Tối cao vừa quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy cả 2 bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm về việc người dân khởi kiện chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan dự án khu du lịch Sông Lô, TP Nha Trang.



