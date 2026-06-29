Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo kiểm tra vụ tượng "Nữ thần khai phóng"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo kiểm tra vụ tượng "Nữ thần khai phóng"

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- UBND tỉnh Tây Ninh lập đoàn kiểm tra, xác minh toàn diện vụ tượng "Nữ thần khai phóng" tại E.City Tân Đức sau khi công trình gây tranh cãi

UBND tỉnh Tây Ninh vừa chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến công trình tượng cảnh quan "Nữ thần khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức, xã Đức Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo kiểm tra vụ tượng Nữ thần Khai phóng tại E . City - Ảnh 1.

Công trình tượng cảnh quan "Nữ thần khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Theo văn bản chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND xã Đức Hòa thành lập đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình triển khai và các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bố trí bức tượng tại khu đô thị này.

Việc kiểm tra được thực hiện trên cơ sở báo cáo của UBND xã Đức Hòa về những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai công trình. Các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Tây Ninh, việc kiểm tra phải được tiến hành trong thời gian sớm nhất nhằm làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc, đồng thời làm cơ sở để xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện doanh nghiệp cho hay công trình "Nữ thần khai phóng" được xây dựng như một điểm nhấn cảnh quan, mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần cải tạo, hồi sinh vùng đất và khát vọng phát triển.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận các ý kiến phản ánh của dư luận về hình ảnh, yếu tố văn hóa và sự phù hợp của công trình, doanh nghiệp cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát, xử lý các vấn đề liên quan.

Trước đó, ngày 28-6, UBND xã Đức Hòa cho hay đã giao cơ quan chuyên môn lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công trình tượng cảnh quan này do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã xây dựng nhiều hạng mục trong khu vực dự án, gồm hồ chứa nước ngầm, nhà kỹ thuật 4 tầng và tượng cảnh quan bằng bê tông cao khoảng 9,1 m.

Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã hoàn thiện phần bên ngoài, chưa hoàn thiện phần bên trong và đã dừng thi công.

Theo hồ sơ của địa phương, từ giữa tháng 4-2026, cơ quan chức năng nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công và bổ sung hồ sơ pháp lý. Qua rà soát, công trình được xác định chưa hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng, chưa được cấp giấy phép xây dựng và chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đối với quy mô cũng như sự cần thiết của công trình.

Hiện đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Xử lý vi phạm công trình tượng “Nữ thần khai phóng”

Xử lý vi phạm công trình tượng “Nữ thần khai phóng”

(NLĐO)- Công trình tượng cảnh quan “Nữ thần khai phóng” ở Tây Ninh đã bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về xây dựng

Tây Ninh đề xuất "đổi" 2.609 ha đất lấy kinh phí xây trung tâm hành chính và một số dự án

(NLĐO)- Sở Xây dựng Tây Ninh đề xuất huy động hơn 20.000 tỉ đồng từ quỹ đất Long Hựu để đầu tư Trung tâm hành chính và 3 dự án trọng điểm.

TPHCM chuẩn bị đầu tư 12 dự án giao thông nối Tây Ninh

(NLĐO) - TPHCM chuẩn bị đầu tư 12 dự án giao thông lớn kết nối Tây Ninh, gồm Vành đai 4, Quốc lộ 22, Võ Văn Kiệt nối dài, đường Tây Bắc…

tỉnh Tây Ninh Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vi phạm Chủ tịch UBND Sở Xây dựng vi phạm hành chính Nữ thần Khai phóng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo