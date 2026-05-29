Thời sự

TPHCM chuẩn bị đầu tư 12 dự án giao thông nối Tây Ninh

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM chuẩn bị đầu tư 12 dự án giao thông lớn kết nối Tây Ninh, gồm Vành đai 4, Quốc lộ 22, Võ Văn Kiệt nối dài, đường Tây Bắc…

Sở Xây dựng TPHCM vừa thông tin về tình hình kết nối giao thông giữa TPHCM với tỉnh Tây Ninh, trong đó hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai và chuẩn bị đầu tư nhằm tăng năng lực liên kết vùng khu vực Tây Bắc.

TPHCM chuẩn bị đầu tư 12 dự án giao thông nối Tây Ninh - Ảnh 1.

Đường Võ Văn Kiệt nối dài dự kiến khởi công quý III/2027 giúp kết nối TPHCM với Tây Ninh

Theo Sở Xây dựng, bên cạnh các công trình đang thi công như Vành đai 3 TPHCM, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, mở rộng Quốc lộ 50 hay dự án đường Hồ Chí Minh, thành phố đang chuẩn bị đầu tư thêm 12 dự án giao thông trọng điểm kết nối với Tây Ninh và các tỉnh phía Tây Nam Bộ.

Trong nhóm dự án chuẩn bị đầu tư, đáng chú ý là đường Vành đai 4 TPHCM dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2027. Đây được xem là tuyến giao thông chiến lược giúp tăng khả năng kết nối liên vùng giữa TPHCM với Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An (cũ).

TPHCM cũng dự kiến mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh Long An (cũ), nâng cấp Quốc lộ 22 từ An Sương đến Vành đai 3 và triển khai trục động lực Bình Dương - Tây Ninh (Bàu Bàng - Mộc Bài). Các dự án này đều được kỳ vọng khởi công trong năm 2026.

Đáng chú ý, tuyến đường mở mới Tây Bắc và dự án Võ Văn Kiệt nối dài cũng đang được xúc tiến đầu tư. Hai tuyến đường này được xem là các trục giao thông quan trọng giúp giảm áp lực cho Quốc lộ 22 và tăng khả năng kết nối từ trung tâm TPHCM đi Tây Ninh.

Ngoài ra, TPHCM còn chuẩn bị đầu tư Quốc lộ 50B; mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Trung Lương; xây dựng tuyến đường và cầu kết nối số 1 (Quốc lộ 56B); nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa kết hợp xây dựng cầu Lớn; xây cầu Rạch Dơi kết nối đường Lê Văn Lương với ĐT826C.

Một trong những dự án đáng chú ý khác là tuyến đường ven sông Sài Gòn quy mô từ 8-10 làn xe đang được Tập đoàn Sun Group và Công ty Masterise đề xuất đầu tư. Hiện Sở Tài chính đang xem xét để tham mưu UBND TPHCM.

Riêng dự án mở rộng đường Lê Văn Lương đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cầu Rạch Dơi đang được Sở Xây dựng lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tuyến đường dài khoảng 6,6 km, quy mô mặt cắt ngang từ 30-40 m với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 9.900 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư trong quý III-2026, khởi công năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029.

Sở Xây dựng đánh giá việc đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực cho các cửa ngõ phía Tây Bắc TPHCM, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và Tây Ninh trong giai đoạn tới.

TPHCM giảm ùn tắc bằng giải pháp "chưa có trong sách vở"

TPHCM giảm ùn tắc bằng giải pháp "chưa có trong sách vở"

(NLĐO) - TPHCM thử nghiệm làn đảo chiều trên đường Cộng Hòa, tổ chức lại vòng xoay Điện Biên Phủ; bước đầu giảm ùn tắc, sẽ nhân rộng nếu hiệu quả

TPHCM triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời vỉa hè trong 18 tháng

(NLĐO) - TPHCM sẽ triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố

TPHCM: Bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ 13 trước ngày 31-7

(NLĐO) - Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu tới cầu Vĩnh Bình có trên 1.000 trường hợp bị ảnh hưởng

