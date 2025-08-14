Ngày 14-8, Thành uỷ Cần Thơ tổ chức Hội nghị xin ý kiến các cán bộ là nguyên lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố qua các nhiệm kỳ góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Hơn 30 cán bộ là nguyên lãnh đạo chủ chốt của TP Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng (cũ) tham dự.

Ông Lư Văn Điền, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Cần Thơ (cũ), cho rằng cần phải thêm vào dự thảo văn kiện chủ trương sáp nhập 3 địa phương vì các cán bộ làm việc rất vất vả, "vừa chạy vừa xếp hàng" và tới ngày hôm nay là một thành công lớn.

"Việc sáp nhập 3 địa phương làm rất nhanh, quyết liệt và là bài học cho sau này. Đồng thời, sau sáp nhập tạo ra cơ hội "ngàn năm có một" nên các cấp, các ngành cần quyết liệt chớp lấy thời cơ. Vì vậy, trong quan điểm mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2025-2030 cần nói rõ thời cơ chỗ nào, khó khăn là gì?" – nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Cần Thơ nói.

Song song đó, ông Lư Văn Điền cũng góp ý cần khai thác nguồn nhân lực và thu hút trọng dụng nhân tài, tổ chức lại sản xuất, tiêu thụ…

Trong khi đó, ông Trần Quốc Trung, nguyên Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, đề nghị cần thể hiện rõ hơn không gian phát triển mới của thành phố như thế nào, nơi nào phát triển dịch vụ, thương mại, nơi nào phát triển cảng, khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao…

Đồng thời, từ những quy hoạch đã xác định thì tập trung kêu gọi nhà đầu tư thực sự có năng lực làm được dự án đó chứ không đi xúc tiến đầu tư dàn trải.

Theo ông Mai Hồng Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ), nếu tính theo đơn vị hành chính của tỉnh Sóc Trăng thì xã chiếm tỉ lệ lớn so với phường, cho thấy tỉ lệ đô thị hoá thấp. Vì vậy, ông kiến nghị trong nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Tiểu ban soạn thảo văn kiện cần nghiên cứu để trong 5 năm tới đẩy mạnh đô thị hoá, phát triển nông thôn.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, đánh giá: "Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ là thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau khi hợp nhất, định hướng cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới".

Nhận thức sâu sắc, ý nghĩa, tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tiểu ban văn kiện cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác chuẩn bị bài bản, công phu đảm bảo chất lượng.

Ông Đỗ Thanh Bình cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các nguyên lãnh đạo - những người từng trực tiếp lãnh đạo, gắn bó sâu nặng với sự nghiệp xây dựng và phát triển của 3 địa phương qua nhiều giai đoạn lịch sử.

"Hội nghị lần này nhằm lắng nghe những ý kiến đóng góp sâu sắc, toàn diện và tầm nhìn chiến lược của các đồng chí là nguyên lãnh đạo nhằm bổ sung quanh cho dự thảo văn kiện đại hội sắp tới"– Bí thư Thành uỷ Cần Thơ nhấn mạnh.

Hội nghị không chỉ là dịp để tiếp thu, kế thừa, phát huy kinh nghiệm quý báu của các thế hệ trước mà còn là cơ hội để củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất ý kiến. Đặc biệt là khơi dậy niềm tin hun đúc khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.