Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm, động viên các lực lượng ứng trực đêm giao thừa

Tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh ghi nhận quận Thanh Khê có sự thay đổi diện mạo với nhiều công trình được cải tạo, nâng cấp. Đối với lĩnh vực y tế, cơ sở vật chất cũng như chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao. TP Đà Nẵng tiếp tục đầu tư và sẽ có chính sách đối với đội ngũ y bác sĩ theo Nghị quyết 136.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm Trung tâm y tế quận Thanh Khê

Tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng việc thống nhất một đầu mối tiếp nhận, xử lý tin báo về cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố sẽ bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong công tác chỉ huy, điều hành, điều động lực lượng, phương tiện tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, cháy, nổ, tai nạn, sự cố ở cả 3 cấp.

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tại trung tâm cũng như sử dụng bản đồ số, hệ thống camera giám sát… sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý điều hành xã hội. Thời gian đến, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành triển khai Dự án Hiện đại hóa Trung tâm chỉ huy kết hợp hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự giao thông và các phần mềm quản lý thông minh.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chính thăm, động viên cán bộ chiến sĩ tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng tuần tra bám sát địa bàn, không để bị động trong dịp Tết năm nay

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao những đóng góp của Công an thành phố trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận, biểu dương Trung tâm thông tin chỉ huy đã hoạt động tích cực, có những thông tin kịp thời cung cấp cho lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo, điều hành, quản lý…

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mong các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Chủ tịch UBND thành phố đã tặng quà động viên, cũng như có những lời chúc tốt đẹp gửi đến lãnh đạo Công an TP, các phòng nghiệp vụ, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP trước thời khắc gian thừa 2025.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh lưu ý các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, rà soát, chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy dịp Tết Nguyên Đán; tuyệt đối chủ động trong mọi tình huống để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần để thành phố đón Tết tươi vui, an toàn.

"Dịp Tết, khách du lịch đến TP Đà Nẵng tương đối đông. Các hoạt động du lịch, văn hóa diễn ra xuyên suốt ở nhiều nơi. Khi nhân dân vui Tết thì cường độ làm việc của các đồng chí cao hơn. Với chức năng là lực lượng trinh sát thì phải đi trước, nắm dự báo tình hình, vì vậy đề nghị các đồng chí phát huy truyền thống, kinh nghiệm thời gian vừa qua để bám sát địa bàn, kịp thời xử lý tình huống, không để bị động" - ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.