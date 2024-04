Chủ tịch UBND TP HCM dự lễ công bố ấp mới ở Cần Giờ

Ngày 13-4, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP HCM đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của HĐND TP HCM về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp.

Tham dự lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, Sở Nội vụ TP HCM, huyện Cần Giờ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi và lãnh đạo các đơn vị đã tặng hoa chúc mừng các cán bộ không chuyên trách được tín nhiệm cử giữ các chức danh ở ấp mới.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, lãnh đạo huyện Cần Giờ tặng hoa, chúc mừng ban điều hành ấp mới; Ảnh: Nguyễn Phan

Ông Lê Thế Phi, Chủ tịch UBND xã An Thới Đông, nhìn nhận mô hình ấp, tổ nhân dân tồn tại ngay từ những ngày đầu thành lập chính quyền.

Trong suốt quá trình này, các tổ chức dưới xã đã hoạt động hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại cơ sở. Mô hình này đã thực hành mở rộng dân chủ cơ sở và có ý nghĩa với sự ổn định, phát triển tại cơ sở.

Tuy nhiên, theo quy định của Trung ương, việc sắp xếp lại các ấp để thống nhất chung với cả nước. Đến nay, xã An Thới Đông đã chấm dứt hoạt động 114 tổ nhân dân, đồng thời sắp xếp 6 ấp thành 9 ấp, gồm: An Bình, An Hòa 1, An Hòa 2, An Nghĩa 1, An Nghĩa 2, Doi Lầu 1, Doi Lầu 2, An Đông và Rạch Lá.

Ghi nhận những đóng góp của cán bộ ấp, tổ nhân dân trong thời gian, Chủ tịch UBND xã An Thới Đông đánh giá đây là những người sát cơ sở, nhiệt tình, tâm huyết, có tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng. Thậm chí đã hy sinh thời gian, công sức của mình cho công việc chung tại cơ sở.

Theo ông Phi, sau sắp xếp, hoạt động tại các ấp ít nhiều gặp một số khó khăn như lực lượng mỏng, trụ sở các ấp phải dùng chung, cơ sở vật chất còn thiếu thốn.

Đảng ủy - UBND xã sẽ kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trước hết là trang bị cơ sở vật chất, tiếp tục bổ sung, kiện toàn lực lượng công an bán chuyên trách, ấp đội trưởng... Đồng thời sẽ cho luân phiên sinh hoạt tại các trụ sở dùng chung, ít làm xáo trộn nhất và ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, sinh hoạt của người dân.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Tấn Phong, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp An Nghĩa 2, cho biết sẽ cố gắng nhiều hơn nữa công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia và đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước do xã, ấp phát động, từng bước góp phần nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho người dân trên địa bàn.

Ông Phong sẽ nỗ lực vượt qua các khó khăn, trở ngại, nhanh chóng đưa hoạt động của ấp đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của người dân, là cánh tay nối dài giữa của chính quyền đến người dân.