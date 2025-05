Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ

UBND TP HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của UBND TP HCM về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Ban Chỉ đạo có 34 thành viên, do Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ. Ảnh: NLĐO

Ban Chỉ đạo có các Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan, Giám đốc Công an TP HCM Lê Hồng Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM Vũ Văn Điền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Quốc Thuận.

Ban Chỉ đạo còn có các thành viên là thường trực HĐND TP HCM, Ủy ban MTTQ TP HCM, Văn phòng UBND TP HCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính trên địa bàn. Đồng thời cho ý kiến về các nội dung trên.

Cùng với đó giúp UBND TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, cải cách hành chính...

Ngoài ra, UBND TP HCM cũng thành lập 3 Tổ Giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm: Tổ triển khai đề án 06 do giám đốc Công an TP HCM làm Tổ trưởng; Tổ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Tổ trưởng; Tổ cải cách hành chính do Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng.