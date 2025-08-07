Chiều 7-8, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Xuân Viên, cựu tù chính trị Côn Đảo, hiện đang sinh sống tại khu dân cư số 7, Đặc khu Côn Đảo, TP HCM.

Tại nơi ở của ông Nguyễn Xuân Viên, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của ông Nguyễn Xuân Viên cũng như gia đình cho sự nghiệp cách mạng.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được hỏi thăm sức khỏe ông Nguyễn Xuân Viên cùng gia đình

Ông Nguyễn Xuân Viên sinh năm 1944, quê gốc xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, tham gia cách mạng từ tháng 1-1965. Trong thời gian hoạt động, ông từng bị thương và bị địch bắt giam vào năm 1968, sau đó bị đày ra nhà tù Côn Đảo năm 1969. Tại đây, ông từng bị giam giữ ở nhiều trại giam khét tiếng như Trại 1, Trại 6 khu B, Trại 7 khu B.

Sau ngày giải phóng Côn Đảo 1-5-1975, ông Viên tiếp tục tham gia công tác tại địa phương trong nhiều vai trò khác nhau như công an xã, nhân viên văn hóa, quản lý di tích và giữ các vị trí quản lý trong các cơ quan hành chính ở Côn Đảo cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2001.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo tặng quà và hỏi thăm sức khỏe của gia đình cựu tù chính trị Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên.

Ghi nhận những đóng góp của ông, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cùng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác và chiến đấu.

Ông cũng được hưởng các chế độ hưu trí, thương binh và tù đày theo quy định. Hiện vợ chồng ông sống cùng con trai là viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khu Côn Đảo, con dâu công tác tại Trung tâm Y tế quân dân y. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Tư cũng đang thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thờ cúng liệt sĩ.

Lãnh đạo TP HCM trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe gia đình ông Nguyễn Xuân Viên

Chia sẻ với Chủ tịch UBND TP HCM, ông Viên cho biết vẫn luôn tự hào vì đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông vẫn luôn dạy con cháu sống tốt, có ích cho gia đình, xã hội.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh những tấm gương như ông Nguyễn Xuân Viên là biểu tượng sống động của tinh thần cách mạng kiên cường để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP HCM cũng trao phần quà động viên gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, hỗ trợ kịp thời những khó khăn trong sinh hoạt và chăm sóc cho gia đình ông.