HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thăm cựu tù chính trị Côn Đảo

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã thăm cựu tù chính trị Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên và gia đình tại Côn Đảo

Chiều 7-8, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Xuân Viên, cựu tù chính trị Côn Đảo, hiện đang sinh sống tại khu dân cư số 7, Đặc khu Côn Đảo, TP HCM.

Tại nơi ở của ông Nguyễn Xuân Viên, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của ông Nguyễn Xuân Viên cũng như gia đình cho sự nghiệp cách mạng.

Chủ tịch UBND TP HCM thăm cựu tù chính trị Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được hỏi thăm sức khỏe ông Nguyễn Xuân Viên cùng gia đình

Ông Nguyễn Xuân Viên sinh năm 1944, quê gốc xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, tham gia cách mạng từ tháng 1-1965. Trong thời gian hoạt động, ông từng bị thương và bị địch bắt giam vào năm 1968, sau đó bị đày ra nhà tù Côn Đảo năm 1969. Tại đây, ông từng bị giam giữ ở nhiều trại giam khét tiếng như Trại 1, Trại 6 khu B, Trại 7 khu B.

Sau ngày giải phóng Côn Đảo 1-5-1975, ông Viên tiếp tục tham gia công tác tại địa phương trong nhiều vai trò khác nhau như công an xã, nhân viên văn hóa, quản lý di tích và giữ các vị trí quản lý trong các cơ quan hành chính ở Côn Đảo cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2001.

Chủ tịch UBND TP HCM thăm cựu tù chính trị Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo tặng quà và hỏi thăm sức khỏe của gia đình cựu tù chính trị Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên.

Ghi nhận những đóng góp của ông, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cùng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác và chiến đấu.

Ông cũng được hưởng các chế độ hưu trí, thương binh và tù đày theo quy định. Hiện vợ chồng ông sống cùng con trai là viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khu Côn Đảo, con dâu công tác tại Trung tâm Y tế quân dân y. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Tư cũng đang thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thờ cúng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND TP HCM thăm cựu tù chính trị Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP HCM trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe gia đình ông Nguyễn Xuân Viên

Chia sẻ với Chủ tịch UBND TP HCM, ông Viên cho biết vẫn luôn tự hào vì đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông vẫn luôn dạy con cháu sống tốt, có ích cho gia đình, xã hội.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh những tấm gương như ông Nguyễn Xuân Viên là biểu tượng sống động của tinh thần cách mạng kiên cường để thế hệ trẻ học tập và noi theo. 

Dịp này, Chủ tịch UBND TP HCM cũng trao phần quà động viên gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, hỗ trợ kịp thời những khó khăn trong sinh hoạt và chăm sóc cho gia đình ông.

Tin liên quan

Côn Đảo đón tin vui

Côn Đảo đón tin vui

Giấc mơ hàng chục năm của người dân và doanh nghiệp tại Đặc khu Côn Đảo đang thành hiện thực

TP HCM trang trọng tổ chức Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ, người dân yêu nước tại Côn Đảo

(NLĐO)- Ngày 27 -7 hằng năm đồng thời là ngày giỗ chung của hơn 20.000 Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo.

Đoàn công tác TP HCM tặng sách, thiết bị học tập và học bổng cho học sinh Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Trong dịp tổ chức chương trình tri ân tại Đặc khu Côn Đảo, lãnh đạo TP HCM đã trao tặng sách, thiết bị học tập và học bổng cho học sinh

Đoàn Công tác Nguyễn Văn Được đặc khu Côn Đảo thăm gia đình chính sách Nhà tù Côn Đảo tù chính trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo