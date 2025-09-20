HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chủ tịch UBND TP HCM thăm và làm việc tại Tổ hợp Hóa dầu 5,5 tỉ USD

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ vui mừng khi dự án vận hành trở lại và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất nếu LSP mở rộng đầu tư

Ngày 20-9, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc tại Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn (LSP - xã Long Sơn, TP HCM). Đi cùng đoàn có các Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Tại đây, đoàn đã đi tham quan toàn bộ nhà máy cũng như trung tâm vận hành của LSP và có buổi làm việc với lãnh đạo, nhân viên LSP.

Chủ tịch UBND TP HCM thăm và làm việc tại Tổ hợp Hóa dầu 5,5 tỉ USD- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác làm việc với Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP cho biết Hóa dầu Long Sơn là dự án lớn nhất của Tập đoàn SCG tại thời điểm hiện nay với tổng vốn 5,5 tỉ USD. Hiện LSP đang bắt tay vào dự án phát triển chiến lược, cải tạo LSP với tổng vốn 500 triệu USD, mục đích sử dụng Ethane làm nguyên liệu đầu vào có tính cạnh tranh cao. Đây là bước đột phá để giảm thiểu chi phí sản xuất, giảm phát thải nhà kính và nâng cao tính bền vững của quá trình vận hành.

Khi đi vào hoạt động chính thức, dự kiến mỗi năm LSP sẽ đóng góp khoảng 1,5 tỉ USD cho nền kinh tế Việt Nam...

Chủ tịch UBND TP HCM thăm và làm việc tại Tổ hợp Hóa dầu 5,5 tỉ USD- Ảnh 2.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP

LSP cũng cam kết là nhà đầu tư xanh, đồng hành cùng địa phương xây dựng xã Long Sơn cũng như TP HCM trở thành địa điểm khu vực công nghiệp xanh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng lãnh đạo LSP, sau hơn 9 tháng tạm ngưng do biến động đến nay doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, đây không chỉ là niềm vui của doanh nghiệp mà còn là niềm vui chung của TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cũng đánh giá cao nghĩa vụ nộp ngân sách của doanh nghiệp, đóng góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước, đồng thời giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động tại địa phương.

Chủ tịch UBND TP HCM thăm và làm việc tại Tổ hợp Hóa dầu 5,5 tỉ USD- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng phía công ty đã vượt qua khó khăn, sau 9 tháng tạm ngưng đã chính thức vận hành trở lại.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết Long Sơn là địa điểm lý tưởng để phát triển ngành lọc dầu, hiện có nhiều nhà đầu tư tiềm năng quan tâm tìm hiểu. Trong thời gian tới, lãnh đạo TP HCM sẽ cùng kêu gọi, chào mời các nhà đầu tư, nhằm phát huy tối đa lợi thế của khu vực này, thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế biển.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đề nghị LSP tiếp tục triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, không chỉ góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp mà còn đóng góp cho thành phố. Ông cũng mong muốn LSP mở rộng sản xuất, khai thác tối đa diện tích đất của dự án. Nếu công ty có kế hoạch đầu tư thêm tại Long Sơn hoặc ở các địa bàn khác của TP HCM, chính quyền thành phố cam kết ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Chủ tịch UBND TP HCM thăm và làm việc tại Tổ hợp Hóa dầu 5,5 tỉ USD- Ảnh 4.

Dự án Hóa dầu Long Sơn có tổng vốn đầu tư khoảng 5,5 tỉ USD

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn do LSP - thành viên của SCG Chemicals (SCGC) thuộc Tập đoàn SCG (Thái Lan) - đầu tư. Dự án trọng điểm quốc gia, tổ hợp tích hợp hóa dầu đầu tiên tại Việt Nam giữ vai trò thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hóa dầu, cung cấp nguyên liệu hạt nhựa cho nhiều ngành sản xuất trong nước. Tổ hợp có công suất 1,35 triệu tấn olefin và 1,4 triệu tấn polyolefin mỗi năm, đi kèm hệ thống bồn bể, cảng chuyên dụng và nhà máy tiện ích trung tâm. Sau gần một năm phải tạm ngừng hoạt động, mới đây, LSP đã chính thức vận hành trở lại vào tháng 8-2025.


Tổ hợp hoá dầu hoá dầu Long Sơn chủ tịch UBND TP HCM ông Nguyễn Văn Được xã Long Sơn Kinh tế biển nhà đầu tư dự án trọng điểm
