Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu tập trung đẩy nhanh đầu tư công

Ngày 9-8, UBND TP HCM tổ chức phiên họp định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2025.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận kinh tế - xã hội thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Cụ thể tăng trưởng kinh tế 7 tháng đạt 7,56%; thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 6,2 tỉ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo thành phố, các sở ngành tiếp đón nhiều nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến tìm cơ hội đầu tư ở TP HCM. Điều này cho thấy môi trường đầu tư của thành phố có những tín hiệu rất tích cực.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như tiến độ giải ngân đầu tư công, khó khăn trong giải phóng mặt bằng; tồn đọng hồ sơ tại các phường mới do thiếu cán bộ.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, để đạt được mức tăng trưởng 8,5% trong năm 2025 như chỉ tiêu trung ương giao, những tháng còn lại thành phố phải tăng trưởng đạt 10,3%.

Để đạt được mục tiêu ấy, thành phố phải tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với mục tiêu quý III phải giải ngân 70%, quý IV đạt 100%. Các phường, xã phải tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải lập ngay danh mục các dự án đầu tư công trong năm 2026, gửi về Sở Tài chính trước ngày 31-8.

Sau đó, Sở Tài chính tổng hợp, rà soát xem dự án nào làm trước, dự án nào làm sau theo nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ưu tiên những dự án đã đầu tư. Tất cả hồ sơ phải hoàn tất trước ngày 31-12-2025 để khi được Trung ương phân bổ vốn là triển khai nay.

Song song đó, tiếp tục ổn định bộ máy. Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thành các chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp để UBND TP HCM sớm trình HĐND TP HCM thông qua, giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức trước ngày 31-8. "Việc này không thể chậm trễ" – Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo.

Ông cũng yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành sắp xếp lại cán bộ của mình, trong đó có cán bộ lãnh đạo, nhất là những sở đông nhân sự như Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường… Đối với cán bộ, công chức, sở chủ động sắp xếp, có thể biệt phái xuống cơ sở; đối với cấp quản lý thì báo cáo UBND TP HCM.



