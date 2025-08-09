Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu tập trung đẩy nhanh đầu tư công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu tập trung đẩy nhanh đầu tư công

PHAN ANH

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với mục tiêu quý 3 phải giải ngân 70%, quý IV đạt 100%

Ngày 9-8, UBND TP HCM tổ chức phiên họp định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2025.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận kinh tế - xã hội thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Cụ thể tăng trưởng kinh tế 7 tháng đạt 7,56%; thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 6,2 tỉ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo thành phố, các sở ngành tiếp đón nhiều nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến tìm cơ hội đầu tư ở TP HCM. Điều này cho thấy môi trường đầu tư của thành phố có những tín hiệu rất tích cực.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu tập trung đẩy nhanh đầu tư công- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như tiến độ giải ngân đầu tư công, khó khăn trong giải phóng mặt bằng; tồn đọng hồ sơ tại các phường mới do thiếu cán bộ.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, để đạt được mức tăng trưởng 8,5% trong năm 2025 như chỉ tiêu trung ương giao, những tháng còn lại thành phố phải tăng trưởng đạt 10,3%.

Để đạt được mục tiêu ấy, thành phố phải tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với mục tiêu quý III phải giải ngân 70%, quý IV đạt 100%. Các phường, xã phải tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải lập ngay danh mục các dự án đầu tư công trong năm 2026, gửi về Sở Tài chính trước ngày 31-8.

Sau đó, Sở Tài chính tổng hợp, rà soát xem dự án nào làm trước, dự án nào làm sau theo nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ưu tiên những dự án đã đầu tư. Tất cả hồ sơ phải hoàn tất trước ngày 31-12-2025 để khi được Trung ương phân bổ vốn là triển khai nay.

Song song đó, tiếp tục ổn định bộ máy. Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thành các chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp để UBND TP HCM sớm trình HĐND TP HCM thông qua, giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức trước ngày 31-8. "Việc này không thể chậm trễ" – Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo.

Ông cũng yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành sắp xếp lại cán bộ của mình, trong đó có cán bộ lãnh đạo, nhất là những sở đông nhân sự như Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường… Đối với cán bộ, công chức, sở chủ động sắp xếp, có thể biệt phái xuống cơ sở; đối với cấp quản lý thì báo cáo UBND TP HCM.


Tin liên quan

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP HCM đã giải cứu 28 người bị "bắt cóc online"

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP HCM đã giải cứu 28 người bị "bắt cóc online"

(NLĐO)- Theo Trung tướng Mai Hoàng, trong 28 người bị "bắt cóc online" mà Công an TP HCM đã giải cứu có nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt bán sang Campuchia

Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch giao để thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân

Chủ tịch UBND TP HCM: Chế tài, xử lý nghiêm các đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các cơ quan làm ảnh hưởng đến việc phân bổ vốn đầu tư công tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân

TP HCM chủ tịch UBND TP HCM đầu tư công giải ngân vốn đầu tư công Họp kinh tế - xã hội đẩy nhanh đầu tư công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo