Sáng 11-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân khiến 5 người tử vong tại ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra hiện trường vụ cháy. Ảnh: H.N.M.

Tại đây sau khi nghe báo cáo về vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các đơn vị có liên quan tập trung tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần với gia đình người bị nạn theo quy định.

Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung vào việc bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng, có đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ và lực lượng ứng phó tại chỗ theo phương châm "bốn tại chỗ". Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu nghiên cứu các giải pháp quy hoạch các ngõ, ngách nhỏ hẹp; tăng cường phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân…

Hiện trường vụ cháy nhiều đồ vật bị thiêu rụi. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng hơn 5 giờ, ngày 11-10, xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Nhận được tin báo cháy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2.

Bên cạnh đó, ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300 m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phải sử dụng thiết bị bình thở chuyên dụng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Đến 6 giờ đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong trong đám cháy, gồm: N.Đ.L (SN 1952); H.T.H (SN 1956); N.H.M (SN 1982); Đ.T.S (SN 1988); N.M.V SN 2019).