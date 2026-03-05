HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chủ tịch UBND TPHCM: Du khách đi trên đường phố an toàn

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Những năm gần đây, TPHCM tổ chức rất nhiều sự kiện ý nghĩa của quốc gia và quốc tế. Các sự kiện đã diễn ra an toàn, văn minh, hiện đại

Sáng 5-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 36 tiếp xúc cử tri xã Hóc Môn.

Đơn vị bầu cử số 36 gồm các ứng cử viên: ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các Nhà Khoa học trẻ, Trưởng Bộ môn Tin học ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Hồ Vũ Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bà Điểm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bà Điểm; bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Cố gắng rất lớn để phục vụ người dân tốt hơn

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động; lắng nghe ý kiến, tâm tư, kỳ vọng của cử tri.

Trong đó, cử tri Trịnh Thị Xuân Liễu bày tỏ mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng, sức khỏe, tài sản và sự an toàn cho người dân trước thực trạng hàng giả, hàng kém chất lượng.

Chủ tịch UBND TPHCM: Du khách đi trên đường phố không còn dòm trước, ngó sau xem chừng cướp bóc - Ảnh 1.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031, đơn vị bầu cử số 36 tiếp xúc cử tri xã Hóc Môn

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã thay mặt các ứng cử viên cảm ơn, ghi nhận những ý kiến, đóng góp của cử tri.

Với ý kiến liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, ông Nguyễn Văn Được cho rằng đây là vấn đề nhức nhối, bức xúc không chỉ của TPHCM mà còn của cả nước.

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong thời gian vừa qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của TPHCM tốt hơn so với những giai đoạn trước. Điều này cũng đã được quốc tế đánh giá.

"Nếu như trước đây, mỗi khi đi lên thành phố này, đặc biệt là khu vực trung tâm sẽ gặp nạn móc túi, cướp bóc, trấn lột rất nhiều. Khách quốc tế cũng thường than phiền về tình trạng này" – ông Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch UBND TPHCM: Du khách đi trên đường phố không còn dòm trước, ngó sau xem chừng cướp bóc - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TPHCM cảm ơn các ý kiến, tình cảm của cử tri

Cũng theo Chủ tịch UBND TPHCM, những năm gần đây, đặc biệt là năm 2025, TPHCM tổ chức rất nhiều sự kiện ý nghĩa của quốc gia và quốc tế. Các sự kiện đã diễn ra an toàn, văn minh, hiện đại.

"Ngày nay, du khách đến với TPHCM rất thoải mái. Khi đi tham quan trên đường phố cũng rất vô tư, thư thả, an toàn, không còn phải dòm trước, ngó sau xem có cướp bóc hay không. Điều này được tất cả người dân thành phố, du khách từ các tỉnh, thành và bạn bè quốc tế đều thấy. Đây là một cố gắng rất lớn của chính quyền để phục vụ người dân tốt hơn. Bà con hãy an tâm, Chính quyền TPHCM luôn chỉ đạo các ngành chức năng đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa" – ông Nguyễn Văn Được thông tin đến cử tri.

Ưu tiên thúc đẩy nguồn cung nhà ở cho công nhân

Trước đó, trong phần trình bày chương trình hành động của mình, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết ông đến với hội nghị để quan sát tâm tư tình cảm, lắng nghe hơi thở cuộc sống từ bà con cử tri. Để từ đó trong công tác điều hành sẽ đưa ra những quyết sách đưa vùng đất Bà Điểm - Hóc Môn ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Văn Được cho biết luôn ý thức được rằng dù ở bất kỳ hoàn cảnh, vị trí nào, được tín nhiệm hay không, ông cũng sẽ cùng với tập thể UBND TPHCM đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kiến tạo – liêm chính – hành động – phục vụ; chuyển từ tư duy "quản lý" sang tư duy "phục vụ", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; lấy sự hài lòng của xã hội làm mục tiêu để thực hiện.

"Với công nhân, người lao động, tôi sẽ ưu tiên thúc đẩy nhanh nguồn cung nhà ở phù hợp thu nhập; mở rộng hệ thống y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng; hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề và kỹ năng để người lao động có cơ hội tăng thu nhập bền vững" - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cam kết.

ứng cử viên tiếp xúc cử tri Nguyễn Văn Được Chủ tịch UBND TPHCM
