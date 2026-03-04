UBND TPHCM chấn chỉnh việc tổ chức các sự kiện trên đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ

Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND phường Sài Gòn, Bến Thành chấn chỉnh việc quản lý tổ chức các sự kiện tại khu vực trung tâm Thành phố.

Theo chỉ đạo, việc tổ chức các sự kiện tại 2 tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ phải tuân thủ theo Kế hoạch hàng năm do UBND Thành phố phê duyệt. Trường hợp đặc biệt hoặc đột xuất (chưa có trong Kế hoạch) phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND thành phố. Ưu tiên tổ chức sự kiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, riêng đường Lê Lợi phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND thành phố.

Một sự kiện được tổ chức tại khu vực trung tâm TPHCM. Ảnh: NLĐO

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổ chức các sự kiện hàng năm, trình UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, xây dựng bộ tiêu chí cụ thể về nội dung, quy mô, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh, môi trường để làm cơ sở xét duyệt, cấp phép tổ chức các sự kiện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, Bến Thành và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố trong thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên.

Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, Bến Thành chịu trách nhiệm giám sát địa bàn, phát hiện và xử lý ngay các trường hợp vi phạm; báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố nếu vượt thẩm quyền của địa phương.

Giao Văn phòng UBND Thành phố kiểm tra, hướng dẫn thực hiện văn bản chỉ đạo này, đồng thời tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm.