Công bố danh sách 142 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Công bố danh sách 142 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Danh sách 142 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức được công bố theo từng đơn vị bầu cử.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, tại 28 đơn vị bầu cử, có tổng cộng 142 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI được bầu là 85 người.

Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử là bước quan trọng trong quy trình bầu cử, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là cơ sở để cử tri tìm hiểu thông tin, lựa chọn và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử, góp phần xây dựng bộ máy HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Đáng chú ý, danh sách ứng cử viên nhiệm kỳ này có nhiều lãnh đạo chủ chốt tham gia như: Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Quốc Hân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Toàn Thắng, Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai...

Nhằm phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thành lập 2.112 tổ bầu cử để thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; trong đó có 54 tổ bầu cử thuộc lực lượng vũ trang. Việc thành lập tổ bầu cử được thực hiện sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, bảo đảm đúng thời hạn quy định.

- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

Song song đó, công tác thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được triển khai đầy đủ, đúng quy định. UBND tỉnh đã thành lập và kiện toàn Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai gồm 37 thành viên; Sở Nội vụ là cơ quan thường trực. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động và thành lập 5 tiểu ban tham mưu gồm: Tổ chức, nhân sự; thông tin, tuyên truyền; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tài chính, hậu cần; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ở cấp xã, 95/95 xã, phường đã thành lập Ủy ban Bầu cử với số lượng từ 9-17 thành viên, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Về ấn định đơn vị bầu cử, toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu); 28 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó 27 đơn vị bầu 3 đại biểu với 5 người ứng cử, 1 đơn vị bầu 4 đại biểu với 7 người ứng cử. Ở cấp xã, 95/95 Ủy ban Bầu cử cấp xã đã rà soát, thành lập 651 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.


Tin liên quan

Kiện toàn Ủy ban bầu cử TPHCM

Kiện toàn Ủy ban bầu cử TPHCM

(NLĐO) - Ủy ban bầu cử TPHCM gồm 1 Chủ tịch; 8 Phó Chủ tịch và 23 Ủy viên là lãnh đạo các sở, ban ngành Thành phố

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nghệ An

(NLĐO) - Cần tạo điều kiện thuận lợi tối đa để cử tri đi bầu trực tiếp, rà soát kỹ các nhóm cử tri đặc thù bảo đảm không ai bị bỏ sót quyền bầu cử.

Cử tri tàu CSB 6008 bỏ phiếu bầu cử ngay trên biển

(NLĐO)- Tại vùng biển khu vực mỏ Thăng Long - Đông Đô, Tổ bầu cử trên biển đã tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu CSB 6008.

ứng cử viên tỉnh đồng nai giám đốc công an tỉnh đại biểu HĐND ]đại biểu quốc hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo