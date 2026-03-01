Công bố danh sách 142 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, tại 28 đơn vị bầu cử, có tổng cộng 142 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI được bầu là 85 người.

Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử là bước quan trọng trong quy trình bầu cử, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là cơ sở để cử tri tìm hiểu thông tin, lựa chọn và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử, góp phần xây dựng bộ máy HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Đáng chú ý, danh sách ứng cử viên nhiệm kỳ này có nhiều lãnh đạo chủ chốt tham gia như: Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Quốc Hân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Toàn Thắng, Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai...

Nhằm phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thành lập 2.112 tổ bầu cử để thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; trong đó có 54 tổ bầu cử thuộc lực lượng vũ trang. Việc thành lập tổ bầu cử được thực hiện sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, bảo đảm đúng thời hạn quy định.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

Song song đó, công tác thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được triển khai đầy đủ, đúng quy định. UBND tỉnh đã thành lập và kiện toàn Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai gồm 37 thành viên; Sở Nội vụ là cơ quan thường trực. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động và thành lập 5 tiểu ban tham mưu gồm: Tổ chức, nhân sự; thông tin, tuyên truyền; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tài chính, hậu cần; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ở cấp xã, 95/95 xã, phường đã thành lập Ủy ban Bầu cử với số lượng từ 9-17 thành viên, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Về ấn định đơn vị bầu cử, toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu); 28 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó 27 đơn vị bầu 3 đại biểu với 5 người ứng cử, 1 đơn vị bầu 4 đại biểu với 7 người ứng cử. Ở cấp xã, 95/95 Ủy ban Bầu cử cấp xã đã rà soát, thành lập 651 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.



