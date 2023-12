Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của SCB

(NLĐO)- Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định bị can Đặng Phương Hoài Tâm, Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã được bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giao quản lý, sử dụng 126 tài sản, theo dõi dư nợ của các tài sản này