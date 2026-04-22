Chủ tịch xã 37 tuổi làm Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Theo Quyết định số 1443/QĐ-BNNMT ngày 21-4-2026, ông Nguyễn Xuân Chinh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Chinh (bên trái) giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Phạm Hoài Nam (bên phải) giữ chức Thư ký Bộ trưởng

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp trao quyết định và chúc mừng tân Chánh Văn phòng Bộ.

Ông Nguyễn Xuân Chinh sinh năm 1977, quê quán xã Phú Hòa, huyện Lương Tài (nay là xã Lương Tài), tỉnh Bắc Ninh; trình độ chuyên môn Cử nhân Địa chính, Thạc sĩ Quản lý đất đai; trình độ lý luận chính trị cao cấp; ngạch Chuyên viên chính.

Trong quá trình công tác, ông Chinh đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, như: Phó Trưởng phòng Công Thương, Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Từ tháng 7-2019, ông công tác tại Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp; Trưởng phòng Quản trị và Y tế; Phó Chánh Văn phòng Bộ. Từ tháng 2-2026 đến ngày 20-4-2026, ông là Phó Chánh Văn phòng điều hành Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Từ ngày 21-4-2026, ông được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Về chức danh Thư ký Bộ trưởng, theo Quyết định số 1369/QĐ-BNNMT ngày 17-4-2026, ông Phạm Hoài Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bộ trưởng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh đối với cán bộ trẻ được bổ nhiệm làm Thư ký Bộ trưởng, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng và đề nghị tiếp tục học hỏi, phối hợp tốt với các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Phạm Hoài Nam sinh năm 1989; trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ Quản lý kinh tế; trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B2; trình độ lý luận chính trị cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Hoài Nam từng đảm nhiệm các vị trí: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Quản lý giá và doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên; Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 3-2026 đến ngày 17-4-2026, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, đại biểu HĐND xã Đại Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ ngày 18-4-2026 được bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2026-2031.