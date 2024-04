Chủ tịch xã lập khống hồ sơ quyết toán dự án xây nghĩa trang liệt sĩ

TAND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo gồm Nguyễn Văn Tân (SN 1963, trú tại thôn Kìm, xã Vũ Lạc, cựu chủ tịch UBND xã Vũ Lạc nhiệm kỳ 2016-2021); Đỗ Viết Quân (SN 1971, trú tại thôn Thượng Cầm, xã Vũ Lạc, nguyên kế toán xã Vũ Lạc) và Hoàng Văn Nhiên (SN 1969, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thành Tiến), đều về tội Vi phạm chế độ kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ảnh minh hoạ

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, xã Vũ Lạc có huy động nguồn vốn xã hội hóa để sửa chữa, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ An Lễ Lạc. Đây là công trình của 3 xã gồm Vũ Lạc, Vũ Lễ, Vũ An nhưng lại nằm trên địa bàn xã Vũ Lạc.

Anh Lê Chí Mừng (công dân của xã Vũ Lạc) đang sinh sống và làm việc tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cùng gia đình xin tài trợ xây dựng, sửa chữa cải tạo công trình này.

Ngày 27-2-2018, lãnh đạo 3 xã Vũ Lạc, Vũ Lễ, Vũ An đã họp và thống nhất đồng ý cho gia đình anh Mừng được tổ chức xây dựng cải tạo, nâng cấp, nghĩa trang liệt sĩ An Lễ Lạc bằng nguồn vốn do Công ty cổ phần Mạnh Tiến 68 (Công ty Mạnh Tiến 68) hỗ trợ bằng công trình.



Công trình được khảo sát, thiết kế và lập dự toán… các trình tự được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

UBND TP Thái Bình cũng đã phê duyệt chủ trương xây dựng công trình này và giao UBND xã Vũ Lạc làm chủ đầu tư.

Ngay sau đó, UBND xã Vũ Lạc đã tiến hành làm các thủ tục thành lập ban chỉ đạo, quyết định chỉ định gói thầu, phê duyệt dự toán, chỉ định đơn vị thẩm tra dự toán, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, quyết định chọn nhà thầu xây dựng, quyết định thành lập tổ giám sát, quyết định khởi công...

Ngày 5-5-2018, UBND xã Vũ Lạc và Công ty Mạnh Tiến 68 ký hợp đồng về thi công xây dựng.

4 ngày sau (ngày 9-5), Công ty Mạnh Tiến 68 tổ chức thi công theo thiết kế được phê duyệt. Quá trình thi công, Công ty Mạnh Tiến 68 còn xây mới thêm 38 vỏ mộ liệt sĩ và lát sân gạch. Ngày 25-7-2018, công trình được nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Đáng chú ý, mặc dù gia đình anh Lê Chí Mừng đã tài trợ hàng tỉ đồng để xây dựng, sửa chữa cải tạo công trình này nhưng Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc, cũng làm tờ trình xin ngành Lao động, thương binh và xã hội (LĐ-TB-XH) Thái Bình hỗ trợ kinh phí.

Ngày 2-8-2018, Phòng LĐ-TB-XH Thái Bình ra quyết định hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương ủy quyền cho xã Vũ Lạc để nâng cấp, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ An Lễ Lạc.

Để quyết toán được số tiền 200 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Tân đã nhờ lập hồ sơ bản vẽ thiết kế, dự toán công trình hạng mục phụ trợ (xây 38 vỏ mộ liệt sĩ và lát sân gạch), đồng thời chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn lập hồ sơ xây dựng cải tạo hạng mục phụ trợ này.

Sau khi cán bộ chuyên môn đã hoàn thiện bộ hồ sơ, ông Nguyễn Văn Tân đã nhờ Hoàng Văn Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thành Tiến ký vào bộ hồ sơ đó.

Mặc dù doanh nghiêp của mình không thi công hạng mục nào, nhưng Hoàng Văn Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thành Tiến, vẫn ký vào bộ sơ. Đồng thời, ngày 13-12-2018 còn xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho việc thi công hạng mục phụ trợ nghĩa trang liệt sĩ An Lễ Lạc, với số tiền 200 triệu đồng, trong đó số tiền thuế VAT là 18.181.818 đồng.

Sau khi cán bộ địa chính, xây dựng xã Vũ Lạc hoàn thiện hồ sơ, Nguyễn Văn Tân đã yêu cầu đưa toàn bộ hồ sơ tài liệu cho Đỗ Viết Quân (công chức tài chính - kế toán xã Vũ Lạc, nhiệm kỳ 2016-2021) kiểm tra, làm ủy nhiệm chi theo quy định. Số tiền 200 triệu đã được chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH Xây dựng Thành Tiến.

Hoàng Văn Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thành Tiến, ra ngân hàng rút số tiền trên từ tài khoản của công ty rồi trừ đi phần thuế VAT, số tiền còn lại 181.818.182 đồng mang về UBND xã Vũ Lạc đưa cho Tân. Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc đã gọi Quân và thủ quỹ của xã đến nhận tiền và chỉ đạo ghi chép lại vào sổ để theo dõi.

Sau đó, số tiền trên được ông Tân chỉ đạo chi trả cho Quân, vì trước đó Quân có thế chấp nhà ở của gia đình mình vay Quỹ tín dụng nhân dân Vũ Lạc 500 triệu đồng để ứng cho UBND xã Vũ Lạc chi phí cho việc tổ chức đón danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống thực dân Pháp (tổ chức vào ngày 22-12-2018).

Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Viết Quân và Hoàng Văn Nhiên, mỗi bị cáo 1 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Tân bị xử phạt 18 tháng tù giam.

Theo HĐXX, trong vụ việc Vi phạm chế độ kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại UBND xã Vũ Lạc, ngoài việc bị cáo Nguyễn Văn Tân, cựu chủ tịch UBND xã Vũ Lạc, chỉ đạo cấp dưới và đơn vị liên quan giả mạo, khai man tài liệu kế toán, lập khống hồ sơ xây dựng, sửa chữa cải tạo nghĩa trang liệt sĩ An Lễ Lạc, hạng mục phụ trợ để rút tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ số tiền 200 triệu đồng, thì bị cáo Tân còn có hành vi để ngoài sổ sách kế toán, không nộp các khoản tiền tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân vào tài khoản ngân sách của UBND xã Vũ Lạc tại Kho bạc Nhà nước Thái Bình theo quy định.

Khoản tiền ngoài sổ sách này, bị cáo Tân tự mình quản lý, sử dụng tiền tiếp nhận và chỉ đạo cán bộ dưới quyền tự quản lý, rồi chi không thông qua HĐND xã cho các hoạt động của xã, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 350 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tù, các bị cáo còn phải hoàn lại cho Ngân sách Nhà nước số tiền 200 triệu đồng (tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng cải tạo liệt sĩ An Lễ Lạc); Trong đó bị cáo Nhiên và Quân, mỗi bị cáo hoàn 50 triệu đồng, bị cáo Tân 100 triệu đồng.