Đồng Nai: Khởi tố cựu chủ tịch, phó chủ tịch xã ở TP Long Khánh

(NLĐO)- Ngày 4-2, một lãnh đạo huyện An Dương (TP Hải Phòng) xác nhận ông Đỗ Văn Cường (47 tuổi, kế toán xã Hồng Thái, huyện An Dương), vừa bị Công an TP Hải Phòng bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".