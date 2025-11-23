HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chủ trang trại bán heo bệnh cho các đầu mối

Tr.Đức

(NLĐO)- Biết rõ đàn heo tại trang trại bị nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi, vợ chồng Dương vẫn giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh rồi bán cho nhiều đầu mối

Ngày 23-11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Duy Dương (SN 1973) và vợ là Nguyễn Thị Hồng Huệ (SN 1974), cùng trú thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại điều 317 Bộ luật Hình sự.

Bị khởi tố vì giết mổ lợn bệnh và bảo quản thịt nhiễm dịch tả lợn Châu Phi - Ảnh 1.

Phòng An ninh kinh tế phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm heo nghi nhiễm tả heo Châu Phi

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tại cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên do vợ chồng Dương làm chủ cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Ngày 13-9, Phòng An ninh kinh tế chủ trì phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên, UBND xã Phụ Dực tiến hành kiểm tra cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện trong 12 ô chuồng có tổng cộng 379 con heo, trọng lượng khoảng 18,4 tấn; đồng thời có 2 kho lạnh đang bảo quản hơn 2 tấn sản phẩm động vật. 

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, trưng cầu giám định đối với số động vật và sản phẩm động vật nêu trên xác định 7/12 mẫu máu của số heo đang được nuôi nhốt và toàn bộ mẫu thịt trong kho lạnh đều dương tính với virus dịch tả heo Châu Phi. Đoàn kiểm tra đã tổ chức niêm phong, tiêu hủy số heo bệnh, sản phẩm động vật trong kho lạnh theo quy định.

Bị khởi tố vì giết mổ lợn bệnh và bảo quản thịt nhiễm dịch tả lợn Châu Phi - Ảnh 2.

Hình ảnh trại heo tại thời điểm kiểm tra

Bị khởi tố vì giết mổ lợn bệnh và bảo quản thịt nhiễm dịch tả lợn Châu Phi - Ảnh 3.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành Khởi tố bị can đối với Lê Duy Dương và Nguyễn Thị Hồng Huệ

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng An ninh kinh tế xác định trong khoảng thời gian từ tháng 7-2025 đến ngày 13-9-2025, mặc dù biết rõ đàn heo tại trang trại bị nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi, song các đối tượng vẫn giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh rồi bán cho nhiều đầu mối để chế biến làm thực phẩm cho người sử dụng.

