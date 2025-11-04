Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM yêu cầu cấp ủy phường, xã, đặc khu và cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 17-8-2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; Chương trình hành động số 31-CtrHĐ/TU ngày 11-1-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.



Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2025 - 2030 và từng năm, xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở, đảm bảo tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm từ 3% trở lên tổng số đảng viên toàn đảng bộ; đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên.

TP HCM tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên

Tăng cường phát triển đảng viên ở những nơi có tỉ lệ còn thấp so với số lượng quần chúng của cơ quan, đơn vị và ở các ngành, các lĩnh vực yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; tập trung đối với đội ngũ giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên trong trường học; đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên tại các cơ sở y tế; đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí và đội ngũ công nhân, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp, liên thông, đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp ủy địa phương, giữa các cấp bộ đoàn với cấp ủy các trường học trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, theo dõi nguồn quần chúng ưu tú, theo dõi, hỗ trợ đảng viên mới được kết nạp.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM yêu cầu Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP HCM lãnh đạo cấp ủy các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; xây dựng kế hoạch, lựa chọn quần chúng ưu tú để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách.

Chỉ đạo công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao chất lượng việc xét công nhận, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú, nhất là đoàn viên ưu tú là công nhân, người lao động giỏi trong các doanh nghiệp, đơn vị để cấp ủy xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Chỉ đạo các cấp bộ đoàn tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát động các phong trào Đoàn, Hội phù hợp với hoạt động giáo dục đào tạo của các trường học. Cạnh đó, thông qua các hoạt động phong trào nhằm phát hiện nhân tố mới, đoàn kết, tập hợp, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, rèn luyện đội ngũ đoàn viên ưu tú, tạo nguồn giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

Tăng cường công tác phối hợp đảm bảo chặt chẽ giữa cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, theo dõi nguồn quần chúng ưu tú, theo dõi, hỗ trợ đảng viên mới kết nạp từ các đoàn viên, hội viên ưu tú.