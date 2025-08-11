Chùa Bái Đính được trang web lớn nhất thế giới vinh danh

Ngày 11-8, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết chùa Bái Đính (ngôi chùa giữ nhiều kỷ lục của Việt Nam) nằm trong quần thể Danh thắng Tràng An vừa được TripAdvisor - nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới - vinh danh trao giải thưởng "Travellers' Choice - Điểm đến nổi bật" với tích xanh đặc biệt.

Chùa Bái Đính - ngôi chùa nổi tiếng ở Ninh Bình được trang web du lịch nổi tiếng thế giới vinh danh

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, "Travellers' Choice - Điểm đến nổi bật" với tích xanh đặc biệt có được là sự ghi nhận từ hàng triệu đánh giá tích cực của du khách trên thế giới, minh chứng cho vẻ đẹp, giá trị văn hóa, tâm linh và dịch vụ mà chùa Bái Đính mang lại.

Điều đặc biệt là giải thưởng này càng có giá trị thương hiệu hơn nữa là chùa Bái Đính đã vượt xa so với mong đợi từ 8 triệu hồ sơ đăng ký trên khắp thế giới.

"Chùa Bái Đính đã và đang phấn đấu để đạt Top 1% vàng - Best of the Best của Traveller's Choice là giải thưởng danh giá nhất của TripAdvisor, cột mốc danh giá mà bất kỳ điểm đến nào cũng ao ước" - theo Sở Du lịch Ninh Bình.

Chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, nổi tiếng với quy mô hoành tráng, kiến trúc độc đáo, ấn tượng. Chùa đã đạt nhiều kỷ lục Châu Á và Việt Nam như: Chùa có tượng Phật dát vàng lớn nhất châu Á, Hành lang La Hán dài nhất châu Á, Tháp xá lợi Phật cao nhất châu Á, tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á…

Mỗi năm, nơi đây đón hàng triệu lượt khách tham quan, đặc biệt vào mùa lễ hội đầu Xuân, hàng vạn du khách đến để hành hương, cầu may và trải nghiệm văn hóa và không khí lễ hội truyền thống.

Du lịch Ninh Bình trong những năm qua trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, được đánh giá là điểm đến hàng đầu Việt Nam.

Giá trị du lịch của Ninh Bình được tăng lên gấp bội khi tỉnh Ninh Bình mới được thành lập trên cơ sở nhập thêm 2 tỉnh Nam Định và Hà Nam. Từ đó, Ninh Bình là tỉnh hội tụ hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng và độc đáo như: chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính; Phủ Giầy, Đền Trần; Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Xuân Thủy...