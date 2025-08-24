HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chữa cháy tàu cá, một cán bộ PCCC bị bỏng 2 chân

T.Trực

(NLĐO)- Vụ cháy tàu cá gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng; trong lúc chữa cháy, 1 cán bộ PCCC bị bỏng nặng 2 chân phải đi cấp cứu.

Sáng 24-8, ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá của ngư dân khi đang neo đậu tại khu vực cửa Sa Kỳ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 23-8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ phát hiện tàu cá QNg 91478 TS, do ngư dân Trần Quốc Hải (51 tuổi, trú thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê – làm chủ) khi đang neo đậu tại khu vực cửa biển Sa Kỳ bị cháy lớn.

Chữa cháy tàu cá, một chiến sĩ bị bỏng 2 chân - Ảnh 2.

Tàu cá QNg 91478 TS bốc cháy dữ dội

Sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã triển khai ca nô cứu nạn, phối hợp với tàu ngư dân xung quanh cắt neo, tách tàu cháy ra giữa dòng sông không để cháy lan ra những tàu neo đậu xung quanh. Đồng thời, gọi đội cứu hộ cứu nạn đường thủy tại cửa biển Sa Kỳ, lực lượng PCCC&CHCN công an tỉnh.

Tàu cá QNg 91478 TS bốc cháy dữ dội

Đến hơn 1 giờ sáng 24-8, các lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Vụ cháy tàu cá gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng và một cán bộ PCCC bị bỏng 2 chân, phải cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

Tin liên quan

Vụ cháy tàu cá trên sông Nhật Lệ: Hơn 1,2 tỉ đồng ra tro chỉ sau 30 phút!

Vụ cháy tàu cá trên sông Nhật Lệ: Hơn 1,2 tỉ đồng ra tro chỉ sau 30 phút!

(NLĐO) - Vụ cháy tàu cá rất may không thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản và phần lớn tàu đã bị lửa thiêu rụi.

Hình ảnh kinh hoàng do cháy tàu cá tại xưởng đóng tàu ở Phan Thiết

(NLĐO) - Do thời tiết có gió lớn, kết hợp hiện trường đám cháy đều là vật liệu dễ bắt lửa, gồm: gỗ, dầu diesel và các chất phụ gia để phục vụ sửa chữa tàu nên việc dập lửa rất khó khăn

Cháy tàu cá giữa biển, 13 ngư dân may mắn được cứu sống

(NLĐO) - Sau khi tàu cháy, các ngư dân phóng xuống biển, bám vào túi ni-lông, ván gỗ lênh đênh trên biển nhiều giờ liền trước khi may mắn được cứu sống.

cháy dữ dội cứu hộ cứu nạn lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn, cứu hộ
