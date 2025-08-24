Chữa cháy tàu cá, một cán bộ PCCC bị bỏng 2 chân

Sáng 24-8, ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá của ngư dân khi đang neo đậu tại khu vực cửa Sa Kỳ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 23-8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ phát hiện tàu cá QNg 91478 TS, do ngư dân Trần Quốc Hải (51 tuổi, trú thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê – làm chủ) khi đang neo đậu tại khu vực cửa biển Sa Kỳ bị cháy lớn.

Tàu cá QNg 91478 TS bốc cháy dữ dội

Sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã triển khai ca nô cứu nạn, phối hợp với tàu ngư dân xung quanh cắt neo, tách tàu cháy ra giữa dòng sông không để cháy lan ra những tàu neo đậu xung quanh. Đồng thời, gọi đội cứu hộ cứu nạn đường thủy tại cửa biển Sa Kỳ, lực lượng PCCC&CHCN công an tỉnh.

Đến hơn 1 giờ sáng 24-8, các lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Vụ cháy tàu cá gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng và một cán bộ PCCC bị bỏng 2 chân, phải cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.