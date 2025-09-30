Ngày 30-9, TAND khu vực 6 - tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 cựu chiến binh bị cáo buộc về tội hủy hoại rừng.

6 cựu chiến binh tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30-9



6 cựu chiến binh này gồm các ông: Đỗ Mạnh Hùng, Ngân Xuân Dũng, Vũ Tất Đắc, Hoàng Văn Sằn, Nguyễn Nam Thái và Cao Minh Điến.

Tuy nhiên, sau một buổi xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Theo HĐXX, xét thấy có nhiều số liệu khác nhau về diện tích và vị trí rừng bị hủy hoại mà tại phiên tòa không thể làm rõ nên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Các luật sư bào chữa cho 6 cựu chiến binh

Theo cáo trạng, năm 2013, Chi hội Cựu chiến binh thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (cũ) nhận lại từ ông Nguyễn Hữu Đạt khoảng 3 ha đất, rừng để quản lý, bảo vệ.

Tại cuộc họp ngày 17-12-2014 và ngày 10-1-2015, Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 thống nhất phát dọn, chặt hạ cây rừng lấy đất trồng cây keo, gây quỹ cho chi hội.

Cáo trạng cáo buộc mặc dù không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng với mục đích lấy đất trồng cây keo gây quỹ cho chi hội, 6 cựu chiến binh nói trên và 11 người là thành viên của Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 vẫn cùng nhau dùng dao phát, cưa máy chặt hạ, hủy hoại 0,98 ha rừng sản xuất, gây thiệt hại hơn 53 triệu đồng.

Liên quan vụ án này, Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh. Theo đó, tháng 4-2016, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, các cựu chiến binh chỉ thừa nhận chặt cây nhỏ, dây leo vì hiện trạng rừng đã bị chặt phá, đốt cháy trước đó. Tuy nhiên, HĐXX TAND thị xã Gia Nghĩa (cũ) tuyên phạt 6 bị cáo từ 6 -7 tháng tù về tội hủy hoại rừng.

Sau khi họ kháng cáo kêu oan, tháng 6-2016, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm vì cho rằng chưa đủ chứng cứ kết tội.

Tháng 9-2017, TAND thị xã Gia Nghĩa (cũ) mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt các bị cáo từ 6 -7 tháng tù. Tháng 12 cùng năm, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) mở phiên tòa phúc thẩm lần 2 và tuyên y án sơ thẩm.

Dù đã thi hành án xong nhưng các cựu chiến binh tiếp tục kêu oan. Đến tháng 5-2020, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử giám đốc thẩm và chỉ ra hàng loạt vấn đề của vụ án.

Trong đó, TAND Cấp cao tại TP HCM nhận định kết luận giám định diện tích rừng bị phá không có giá trị pháp lý. Việc xác định mức độ thiệt hại chỉ dựa vào lời khai của cán bộ kiểm lâm mà không dựa trên thực tế là không định lượng được, không khách quan. Việc xác định thiệt hại về lâm sản và môi trường dựa trên trữ lượng gỗ bình quân/ha là không chính xác, không khách quan, không định lượng được hành vi phạm tội…

Cùng với những phân tích khác, TAND Cấp cao tại TP HCM xác định chưa đủ căn cứ để buộc tội 6 bị cáo, tuyên hủy toàn bộ các bản án sơ thẩm, phúc phẩm để điều tra lại.