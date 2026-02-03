HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Chưa có kinh phí bồi thường cho 6 giáo viên thắng kiện hơn 4 năm trước

Cao Nguyên

(NLĐO) - 6 giáo viên bị cho nghỉ việc trái quy định, thắng kiện hàng tỉ đồng, nhưng hơn 4 năm qua chưa rõ nguồn kinh phí bồi thường.

Ngày 3-2, anh Nguyễn Ánh Dương (ngụ xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết anh cùng 5 giáo viên khác từng thắng kiện UBND huyện Krông Pắk (cũ) và trường học từ hơn 4 năm trước nhưng chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ.

Bồi thường giáo viên: Hơn 4 năm chờ đợi chưa thấy kinh phí từ UBND tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 1.

Bị buộc thôi việc trái quy định, 6 giáo viên làm đủ nghề để mưu sinh và đeo đuổi vụ kiện

Theo anh Dương, 6 giáo viên vất vả theo đuổi vụ kiện suốt thời gian dài, tốn kém tiền bạc, công sức và được tòa tuyên thắng kiện. Đến nay, bản án đã có hiệu lực hơn 4 năm nhưng các đơn vị liên quan vẫn chưa thi hành án.

"Tôi rất mệt mỏi, đành phải gửi đơn khắp nơi để cầu cứu, mong có chút vốn làm ăn. Không biết chúng tôi phải đợi đến bao giờ nữa" - anh Dương nói.

Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc 6 giáo viên thắng kiện nhưng chưa được thi hành án.

"Lãnh đạo Sở GD-ĐT mong muốn vụ việc sớm được giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho các thầy cô. Tuy nhiên, vụ việc vượt thẩm quyền nên sở đã đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh xem xét, giải quyết" - vị này thông tin.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND xã Ea Kly (nơi có trường học thua kiện) cho biết xã chưa nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Kly, vụ việc xảy ra đã lâu nhưng chưa được giải quyết dứt điểm nên tồn đọng đến nay. Trường hợp UBND tỉnh giao cho xã Ea Kly chi trả cho các giáo viên thắng kiện, xã sẽ đề nghị cấp thêm kinh phí vì ngân sách rất eo hẹp.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, 6 giáo viên thắng kiện UBND huyện Krông Pắk (cũ) cùng Trường THCS Ea Kly và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai từ năm 2022 do bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

Bản án tuyên buộc UBND huyện Krông Pắk và 2 trường liên đới bồi thường tổng số tiền khoảng 1,4 tỉ đồng, chưa kể lãi suất và kinh phí đóng bảo hiểm.

Tháng 10-2023, UBND huyện Krông Pắk có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài chính đề nghị bổ sung hơn 2,1 tỉ đồng để thi hành bản án. Tuy nhiên, đề nghị của UBND huyện Krông Pắk đã bị UBND tỉnh Đắk Lắk bác bỏ. UBND huyện Krông Pắk từng có hướng xử lý là yêu cầu những cán bộ liên quan góp tiền bồi thường nhưng không thực hiện được.

tỉnh Đắk Lắk bồi thường cho nghỉ việc 6 giáo viên thắng kiện
