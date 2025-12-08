Chưa được cấp giấy phép lái xe bản cứng, hơn 20.000 người ở Quảng Ngãi "đứng ngồi không yên"

Trong thời gian qua, tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người đã thi đỗ sát hạch hoặc đổi giấy phép lái xe nhưng chưa nhận được bản cứng.

Một số trường hợp lo lắng vì giấy phép đã hết hạn nhưng chưa có bản cứng để xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Người dân làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

Ông Trần Văn Tiên, ngụ phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ông thực hiện đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến do bằng cũ hết hạn từ tháng 7-2025. Dù đã hoàn thành hồ sơ và nộp đầy đủ lệ phí, nhiều tháng qua ông Tiên vẫn chưa nhận được giấy phép bản cứng.

"Mình nộp phí rồi, hồ sơ cũng được thông báo hoàn thành nhưng đến nay chưa cập nhật được lên hệ thống VNeID. Trong khi bản cứng (cũ) đã hết hạn nhưng bản mới vẫn chưa có. Chẳng may bị kiểm tra không biết phải làm sao" - ông Tiên nói.

Trung tá Huỳnh Phước Huy, Đội trưởng Đội Sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết nguyên nhân khiến nhiều người chưa nhận được giấy phép lái xe bản cứng là do phôi chưa được cấp về.

Theo Trung tá Huy, đơn vị đã hoàn thành gần 45.000 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy phép lái xe. Tất cả đều được cấp mã số và tích hợp lên định danh điện tử và ứng dụng VNe-traffic, cho phép công dân được tham gia giao thông hợp lệ trong thời gian chờ nhận bản cứng.

Đội Sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi in bản cứng giấy phép lái xe

Đến nay, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ngãi đã in và trả hơn 23.000 giấy phép lái xe bản cứng cho người dân. Số phôi còn lại, khi Bộ Công an cấp về, đơn vị sẽ tiếp tục in ngay để trả lại công dân trong thời gian nhanh nhất.

Theo Trung tá Huỳnh Phước Huy, hiện còn hơn 2.000 phôi đã được cấp nhưng chưa in. Đơn vị đang huy động tối đa máy móc và nhân lực để in liên tục. Nếu 2 máy in vận hành liên tục, trong tuần tới đơn vị sẽ hoàn thành in toàn bộ số phôi hiện có. Đầu tháng 12, khi Bộ Công an cấp thêm phôi, Phòng CSGT tiếp tục in ngay, theo tinh thần "phôi có tới đâu, in hết tới đó".

"Theo Thông tư 12 của Bộ Công an, sau 2 giờ kể từ khi người dân thi đậu, chúng tôi đã tích hợp lên VNeID. Người dân thi đạt thì có số giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID và VNe-traffic, được xem như giấy tờ hợp lệ để lưu thông thay thế cho bản cứng. Khi đã tích hợp lên định danh điện tử thì người dân có thể thông bình thường, không cần quá lo lắng" - Trung tá Huỳnh Phước Huy thông tin thêm.