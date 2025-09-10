Chưa dứt ồn ào với Jack, Thiên An thành tiểu thư thành thị

Thiên An vào vai con gái ông Quang, một tiểu thư thành thị gan lì

Nhà sản xuất phim "Cải mả" ngày 10-9 công bố hình ảnh và video clip đầu tiên. Phim đánh dấu lần đầu tiên nghi lễ cải táng (sang cát, bốc mộ) - một phong tục tâm linh của người Việt, được tái hiện trên màn ảnh rộng.

Đây không chỉ là một nghi lễ, mà còn là niềm tin đã ăn sâu trong tâm thức người Việt, nơi những mâu thuẫn thế hệ, xung đột tư tưởng và vòng xoáy nghiệp báo của một đại gia đình được đẩy lên cao trào.

Một số hình ảnh của phim

Phim đưa tục "cải mả" lên mà ảnh rộng

Thiên An tham gia phim

Video clip phim

Trong loạt hình ảnh và video clip đầu tiên, tai ương liên tiếp giáng xuống đại gia đình ông Quang (Hoàng Phúc đóng), từ những tai nạn bất ngờ, điềm xui đeo bám, cho đến những giấc mơ kỳ lạ và cảm giác bị "theo dõi" đầy ám ảnh.

Trong sự hoang mang, nỗi sợ hãi bao trùm lên từng thành viên, khiến mọi người dần tin rằng đây là hệ quả của việc gia đình đã quá hạn cải táng mộ phần.

Cô Tư (Kiều Trinh đóng) tin rằng đây là sự "quở trách" từ ông bà vì gia đình đã lơ là việc chăm lo mồ mả nên nhất quyết thuyết phục anh chị em tiến hành lễ cải táng. Bất chấp những mâu thuẫn gay gắt, cả nhà trở về quê làm lễ và từ đó đối diện với chuỗi sự kiện kỳ quái cùng những bí mật kinh hoàng bị chôn vùi.

Đạo diễn Thắng Vũ chia sẻ: "Tôi không muốn làm phim để hù dọa. Tôi muốn kể một câu chuyện có văn hóa, có cảm xúc, và quan trọng nhất là có sự thật"

Từng ghi dấu ấn trong "Linh miêu: Quỷ nhập tràng", Thiên An được khen về khả năng nhập vai giàu cảm xúc. Cô hóa thân thành con gái ông Quang, một "tiểu thư thành thị" nhưng gan lì, mang đến năng lượng đối lập giữa vẻ ngoài yếu mềm và tinh thần kiên cường.

"Cải mả" mời ông Kim Young-min, nhà sản xuất tác phẩm "Quật mộ trùng ma" giữ vai trò cố vấn đặc biệt

Trong khi đó, Rima Thanh Vy vào vai diễn quan trọng, hứa hẹn sẽ tạo cú hích trong hành trình của gia tộc họ Đỗ.

Avin Lu rũ bỏ hình ảnh lãng tử, hóa thân thành nhân vật gai góc, bụi bặm. Đây là màn "lột xác" hứa hẹn mang đến góc nhìn mới mẻ và chìa khóa bất ngờ cho câu chuyện.

Một vài diễn viên khác trong phim

Những hình ảnh đầu tiên được công bố

"Cải mả" còn quy tụ các diễn viên: Lâm Thanh Nhã, Hoàng Phúc, Kim Long, Hoàng Mèo, Lý Hồng Ân, Kim Hải…

Ê-kíp đã mời ông Kim Young-min – nhà sản xuất tác phẩm "Quật mộ trùng ma" tham gia dự án với vai trò cố vấn đặc biệt. Ông dành nhiều lời khen cho phim khi khai thác câu chuyện văn hóa mồ mả Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh nhân văn.

Để đảm bảo tính chân thực, ê-kíp đã tham vấn nhiều chuyên gia văn hóa, nhà nghiên cứu dân gian và những người từng trực tiếp tham gia cải táng. Tác phẩm ra rạp từ 24-10.