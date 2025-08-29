HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Pháp lý việc diễn viên Thiên An không đến tòa trong vụ ca sĩ Jack đòi quyền nuôi con

Anh Vũ

(NLĐO) - Ở diễn biến mới nhất, bà Thiên An xin vắng mặt trong toàn bộ quá trình tố tụng

Vụ tranh chấp xác định cha cho con giữa nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) và bị đơn Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An) đang được TAND Khu vực 2 (TP HCM) thụ lý.

Pháp lý việc diễn viên Thiên An không đến tòa trong vụ ca sĩ Jack đòi quyền nuôi con- Ảnh 1.

Nam ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn.

Mới đây, TAND Khu vực 2 nhận đơn của bà Thiên An xin vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình về việc tranh chấp xác định cha cho con với ông Tuấn.

Thiên An xin vắng mặt trong toàn bộ quá trình tố tụng (các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ, xét xử...). Bà Thiên An đề nghị tòa án làm việc với luật sư hoặc người được ủy quyền.

Bà Thiên An cho rằng phía Jack khởi kiện yêu cầu tòa án công nhận trẻ là con của mình thì phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ chứng minh. Bà cũng đề nghị tòa không tiến hành hòa giải, xem xét các tài liệu, chứng cứ hợp pháp mà nguyên đơn cung cấp, để ra phán quyết và sẽ tôn trọng.

Diễn viên Thiên An có thể vắng mặt?

Liên quan vụ việc trên, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay cần khẳng định vụ án liên quan quyền nhân thân gắn liền với cá nhân, không thể chuyển giao hay ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

Theo đó, bà Thiên An bắt buộc phải trực tiếp tham gia tố tụng, không thể vắng mặt trong toàn bộ quá trình cũng như không thể yêu cầu Tòa án chỉ làm việc với luật sư hoặc người được ủy quyền thay mình. Điều này phù hợp với khoản 1 Điều 39 Bộ luật Dân sự 2015, các quyền như kết hôn, ly hôn, xác định cha mẹ con… đều là quyền nhân thân không thể ủy quyền.

Pháp luật chỉ thừa nhận một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt, khi người thân có thể tham gia thay, như quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: "Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ". Trường hợp của bà Thiên An không thuộc ngoại lệ này.

Về nghĩa vụ chứng minh, bà Thiên An lập luận rằng vì ca sĩ Jack là người khởi kiện nên phải có trách nhiệm cung cấp chứng cứ. Thực tế, đúng như Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp." Do đó, ông Tuấn với tư cách nguyên đơn thì phải có trách nhiệm chứng minh là con mình.

Các chứng cứ trong loại tranh chấp này có thể bao gồm giấy khai sinh, giấy chứng sinh, các tài liệu nhân thân liên quan, vi bằng, hoặc kết quả xét nghiệm ADN.

Tuy nhiên, trong trường hợp nguyên đơn (ca sĩ Jack) không thể tự mình thu thập chứng cứ (ví dụ không có sự hợp tác từ bị đơn để lấy mẫu ADN của cháu bé), thì nguyên đơn có quyền làm đơn đề nghị Tòa án trưng cầu giám định ADN. Căn cứ khoản 2 Điều 102 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Khoản này có nội dung: "Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán ra quyết định trưng cầu giám định. Trong quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ tên, địa chỉ của người giám định, đối tượng cần giám định, vấn đề cần giám định, các yêu cầu cụ thể cần có kết luận của người giám định".

Tin liên quan

Sóng gió mới đến với Jack: Bị tố bán hàng không giao

Sóng gió mới đến với Jack: Bị tố bán hàng không giao

(NLĐO) - Jack tiếp tục trở thành đề tài bàn tán khi bị tố bán hàng đắt đỏ nhưng mãi không giao hàng.

Vụ Jack bị tố bán hàng không giao, chính chủ lên tiếng

(NLĐO) - Bị tố bán hàng cả năm không giao, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phía Jack cho biết "hàng sản xuất tại nước ngoài nên chưa giao".

Jack kiện bạn gái cũ là thật, không phải dọa

(NLĐO) -Tối 29-5, ca sĩ Jack cho biết TAND TP Thuận An đã thụ lý đơn yêu cầu xác định cha cho con của anh.

ca sĩ Jack J97 Trịnh Trần Phương Tuấn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo