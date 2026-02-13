Chưa khai thác tạm tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán

Ngày 13-2, Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu) cùng các cơ quan liên quan đã thống nhất không thông xe tạm tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Không kịp thông xe tạm đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dịp Tết

Một ngày trước đó, đoàn công tác gồm đại diện Khu Quản lý đường bộ IV, Đội 6 - Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08), Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Ban QLDA 85, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát đã kiểm tra thực địa và góp ý phương án tổ chức giao thông trước khi dự kiến khai thác tạm tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo Ban QLDA 85, đoạn tuyến dự kiến khai thác tạm là 18 km thuộc dự án thành phần 2, kéo dài từ đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây (Đồng Nai) đến địa phận Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tuy nhiên, thực tế hiện trường vẫn còn một số tồn tại liên quan đến an toàn giao thông. Trong đó, một số đoạn tôn hộ lan đang lắp đặt dở dang, hàng rào bảo vệ chưa khép kín, biển báo, vạch sơn kẻ đường chưa hoàn chỉnh.

Một số điểm mở kết nối với đường nhánh chưa được đóng lại, những tồn tại này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu đưa vào khai thác ngay.

Đại diện Đội 6 (Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông) đánh giá Ban QLDA 85 đã tích cực khắc phục các tồn tại sau cuộc họp ngày 10-2, song hiện trường vẫn còn một số hạng mục an toàn giao thông chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng yêu cầu an toàn để cho phương tiện lưu thông.

Đồng quan điểm, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và Khu Quản lý đường bộ IV cũng thống nhất khi các hạng mục an toàn giao thông chưa hoàn thiện, hàng rào chưa khép kín, hộ lan mềm chưa lắp đặt đầy đủ thì chưa đủ điều kiện để thông xe. Các bên đề nghị Ban QLDA 85 thận trọng xem xét, quyết định thời điểm phù hợp.