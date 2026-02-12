HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Ý Linh

(NLĐO) - Nhiều ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ lên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây khi dòng người rời TPHCM về quê, du lịch tăng mạnh.

Trưa 12-2 (25 tháng Chạp), ghi nhận tại nút giao lên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, khu vực vòng xoay Liên Phường – Võ Chí Công (phường Phước Long, TPHCM), lưu lượng phương tiện tăng cao, giao thông diễn biến phức tạp.

Đây là nút giao quan trọng trên trục Võ Chí Công – Vành đai 2. Từ các hướng nội đô như TP Thủ Đức, quận 7, quận 2 (cũ)... ô tô, xe máy dồn về các nhánh đường dẫn để nhập cao tốc. Trong dòng xe đông đúc tại vòng xoay, xe máy phải len lỏi giữa ô tô để thoát kẹt.

VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây

Theo ghi nhận, các loại ô tô cá nhân, xe khách chiếm số lượng lớn, dồn về khu vực nhập làn cao tốc. Một số thời điểm, phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét, di chuyển chậm, thậm chí gần như đứng bánh. Nhiều tài xế cho biết phải mất khá nhiều thời gian mới có thể nhích lên được đoạn đường dẫn vào cao tốc.

VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây - Ảnh 1.
VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây - Ảnh 2.
VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây - Ảnh 3.
VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây - Ảnh 4.
VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây - Ảnh 5.

Hình ảnh đường Võ Chí Công hướng lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Một số người dân tranh thủ rời TPHCM sớm để tránh cao điểm những ngày giáp Tết, song vẫn không tránh khỏi cảnh bị "níu chân" ngay từ điểm vào cao tốc.

Lực lượng CSGT được bố trí túc trực tại các vị trí trọng điểm, liên tục điều tiết, phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài.

Dự báo trong những ngày tới, đặc biệt từ 25 đến 28 tháng Chạp, lưu lượng phương tiện rời TP HCM qua các tuyến cửa ngõ phía Đông tiếp tục tăng mạnh.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian xuất phát phù hợp, theo dõi thông tin giao thông để tránh các khung giờ cao điểm, góp phần giảm áp lực cho tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

