Chưa khởi tố vụ chìm sà lan và tàu kéo khiến 9 người chết, mất tích

Sáng 6-5, Đại tá Trần Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục tổ chức tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích trong vụ chìm sà lan và tàu kéo xảy ra sáng 24-4 tại vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý.



"Các lực lượng chức năng và cả ngư dân địa phương đã tổ chức lặn xuống vị trí có hàng nghìn tấn đá chìm từ sà lan xuống biển để dò tìm, nhưng vẫn không thấy thi thể của người mất tích", Đại tá Trần Tuấn Anh cho biết.

Người dân Lý Sơn tổ chức lặn, tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm sà lan và tàu kéo

Theo nguồn tin PV Báo Người Lao Động, đến nay sau 12 ngày xảy ra vụ tai nạn, các cơ quan chức năng liên quan vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có quyết định khởi tố vụ án.

"Việc có khởi tố vụ án hay không thuộc thẩm quyền của Công an. Vụ việc mang tính chất nghiêm trọng nên toàn bộ hồ sơ điều tra do bên Công an thụ lý, lúc nào đủ điều kiện Công an sẽ khởi tố vụ án theo quy định pháp luật. Về phía Bộ đội Biên phòng chỉ phối hợp điều tra, tìm kiếm nạn nhân mất tích…", Đại tá Trần Tuấn Anh cho biết thêm.

Vị trí sà lan xảy ra sự cố nằm trên vùng biển cách đảo Lý Sơn 3 hải lý

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 4 giờ ngày 24-4, tàu kéo LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 đang chở hơn 1.200 tấn đá từ Kỳ Hà (Quảng Nam) đi huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Khi đến vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý thì tàu kéo xảy ra sự cố và chìm, khiến sà lan chìm theo.

Điều bất ngờ là trong số 4 thi thể được tìm thấy và xác nhận danh tính, không nạn nhân nào có tên trong danh sách 5 thuyền viên như đăng ký lúc xuất bến.

Đến nay, lực lượng chức năng và người nhà 5 nạn nhân mất tích đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích.

Về phía Công ty TNHH Lý Tuấn (đơn vị thuê tàu kéo LA-06695 kéo theo sà lan vận chuyển LA-06883) phủ nhận có liên quan đến 4 thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Phía công ty này chỉ thừa nhận thuê tàu, sà lan cùng 3 thủy thủ từ Công ty Minh Linh, đồng thời thuê thêm 2 thủy thủ để đảm bảo đúng số người, thành phần vận hành phương tiện theo quy định…