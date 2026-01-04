HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Gia đình

Chữa lành không khó

Thu Hiền

chữa lành không cần phải tốn kém, càng không cần phải gắng sức, bởi càng cố gắng sẽ càng thấy tim mình trống rỗng.

Chữa lành, cụm từ được nhắn đến nhiều nhất trên mạng xã hội thời gian qua. Có nhiều dịch vụ chữa lành, hàng loạt hội nhóm trá hình chữa lành được lập ra, dưới danh nghĩa kết nối chữa lành để lôi kéo những người có nhu cầu tham gia, rồi bán những vật phẩm giá trị ảo. Nhiều trang web mở khóa học chữa lành, lợi dụng danh nghĩa này để lôi kéo người tham gia, biến học viên thành những "con mồi".

Theo tôi, chữa lành không cần phải tốn kém, càng không cần phải gắng sức, bởi càng cố gắng sẽ càng thấy tim mình trống rỗng. 

Chữa lành đó là khi biết mệt thì nghỉ, khóc được thì khóc, thấy vui thì cười, không kìm nén cảm xúc. Thấy còn đói thì ăn thêm, thấy còn vui thì chơi tiếp, thấy còn yêu thì ôm chặt, thấy vận còn đỏ thì biết ơn trời đất. Thậm chí, chỉ cần mặc những bộ quần áo mình thích, chứ không phải mặc sao cho đẹp một cách đầy sức hút. 

Chọn tự nhiên thay vì ép mình mạnh mẽ, để cuộc đời tự chữa lành bằng sự có mặt trọn vẹn của con tim. Cảm xúc là thứ vốn có của mỗi người, không cần phải loay hoay chữa lành bằng mọi giá.

Chữa lành không khó - Ảnh 1.

Minh họa AI: Chô Libi

Cuộc sống, suy cho cùng, là một chuỗi trải nghiệm, và ta sống với những gì mình chọn lưu giữ cả một thế giới tươi đẹp. Muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đầu óc thanh thản. Trạng thái tĩnh lặng trong chính mình cũng là cách để ta dọn lại mình.

Đừng bao giờ đổ thừa do hoàn cảnh xô đẩy! Cho dù những người quanh ta luôn thay đổi theo nhiều cách khác nhau nhưng thành công hay thất bại là chúng ta đều được trao quyền quyết định. Nâng cấp bản thân mỗi ngày, từ sức khỏe, ngoại hình và cả kiến thức, can đảm đặt lòng tin vào đúng người, đúng sự việc.

Tôi trải qua nhiều mất mát, nhiều khó khăn và cả những sai lầm. Cảm ơn nhiều người đã động viên, ủng hộ và yêu thương. Đến giờ phút này, được hiện diện trên đời, giàu có hay thiếu thốn cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ mong bình yên, được cùng người thân bước về phía trước. 

Bởi lẽ, bước vào năm mới là năm cũ vĩnh viễn không trở lại trong cuộc đời của chúng ta. Không cần phải nuối tiếc hay hối hận về chuyện đã qua trong năm cũ. Chào đón năm mới với tâm trạng vui vẻ, nhất định năm mới sẽ tốt đẹp hơn.


Nỗi sợ tuổi già một mình

Nỗi sợ tuổi già một mình

Ở đô thị, sống độc thân đang trở thành sự lựa chọn của nhiều người. Dẫu vậy, không ít người vẫn mang theo một nỗi bất an lặng thầm: sợ già đi một mình

Đừng "xả" cảm xúc sai chỗ

"Nói xấu" vợ khi trà dư tửu hậu không hiếm, nhưng đằng sau những lời nói tưởng vô hại ấy là tổn thương âm thầm, có thể rạn nứt hôn nhân

Giúp con phân biệt đúng - sai

Trong hành trình nuôi dạy con, nhiều cha mẹ đôi khi bỏ qua một điều rất nhỏ, nhưng quan trọng: dạy con biết nói lời xin lỗi.

