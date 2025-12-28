HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Gia đình

Giúp con phân biệt đúng - sai

Nguyễn Ngọc

Trong hành trình nuôi dạy con, nhiều cha mẹ đôi khi bỏ qua một điều rất nhỏ, nhưng quan trọng: dạy con biết nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi" không chỉ là một câu nói lịch sự để làm vừa lòng người khác. Đó là bước đầu để con học cách nhận ra cảm xúc của mình, hiểu cảm xúc của người đối diện, biết chịu trách nhiệm và dần hình thành sự tử tế trong cách sống.

Với trẻ, lời xin lỗi ban đầu không hề dễ. Con không hiểu vì sao mình phải xin lỗi khi chỉ lỡ tay làm đổ ly nước, giành đồ chơi... Nếu người lớn vội vàng trách mắng hay ép con xin lỗi cho xong, điều đọng lại trong con thường chỉ là sự ấm ức hoặc sợ hãi.

Điều quan trọng trước hết là giúp con phân biệt đúng - sai một cách nhẹ nhàng. Thay vì quát: "Con phải xin lỗi ngay!", đôi khi chỉ cần ngồi xuống bên con, hỏi khẽ: "Lúc nãy con thấy bạn thế nào?". Khi con bắt đầu nghĩ về cảm xúc của người khác, lời xin lỗi sẽ đến tự nhiên hơn.

Giúp con phân biệt đúng - sai - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ AI: VFA

Dạy con nói lời xin lỗi cũng cần đúng lúc và đúng cách. Đừng làm con xấu hổ trước mặt người khác! Tạo một không gian đủ bình tĩnh, riêng tư sẽ giúp con dễ mở lòng hơn.

Cha mẹ cũng nên giúp con hiểu xin lỗi cần đi cùng với hành động. Nhặt lại món đồ đã làm rơi, trả lại đồ chơi…, giúp con cảm nhận rõ xin lỗi không chỉ là lời nói, mà là sự sửa chữa.

Có một điều rất quan trọng trẻ học nhiều nhất từ cách cha mẹ cư xử mỗi ngày. Khi cha mẹ sẵn sàng xin lỗi con vì một lần nóng giận, một lời nói vô tình, con sẽ hiểu xin lỗi không phải là thua cuộc. Đó là cách giữ lại sự tôn trọng và ấm áp trong mối quan hệ, dù là giữa người lớn hay trẻ nhỏ.

Dạy con nói lời xin lỗi không phải là việc một ngày hay vài lần nhắc nhở. Đó là một quá trình, bắt đầu từ chính sự kiên nhẫn của người lớn. Theo thời gian, con sẽ hiểu xin lỗi là để yêu thương, để sửa sai và để lớn lên một cách tử tế. Khi ấy, hai tiếng "xin lỗi" sẽ trở nên nhẹ nhàng và là hành trang quý giá theo con suốt cuộc đời. 

