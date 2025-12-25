Chưa ra mắt, Samsung S26 Ultra đã gây tranh cãi bởi đồn đoán có màu cam vũ trụ

Theo Techradar, Samsung nhiều khả năng sẽ giới thiệu dòng smartphone cao cấp Galaxy S26 vào tháng 2-2026, chậm hơn so với thời điểm ra mắt Galaxy S25 trong năm nay. Địa điểm tổ chức được cho là San Francisco, bang California (Mỹ).

Về cấu hình, Galaxy S26 Ultra được đồn đoán sẽ trang bị màn hình Dynamic AMOLED kích thước 6,9 inch, độ phân giải QHD+ (1440 × 3120). Màn hình này hỗ trợ tần số quét biến thiên từ 1 - 120 Hz, giúp bảo đảm độ mượt khi hiển thị, đồng thời tối ưu khả năng tiết kiệm pin.

Đáng chú ý, Samsung có thể tích hợp công nghệ Flex Magic Pixel, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giới hạn góc nhìn, qua đó tăng cường bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng khi sử dụng thiết bị ở nơi công cộng.

Thiết bị dự kiến có 12 GB bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, các tùy chọn bộ nhớ trong lên đến 1 TB, khung viền titanium, cảm biến vân tay siêu âm đặt dưới màn hình và hệ thống camera cao cấp với cảm biến chính 200 megapixel.

Màu cam được đồn đoán sẽ xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra đang gây tranh cãi. Ảnh: Ice Universe

Dung lượng pin có thể tăng lên 5.200mAh, đi kèm sạc nhanh 60W, cho phép sạc từ 0 lên 80% trong khoảng 30 phút. Máy sẽ chạy Android 16 và được cam kết 7 bản cập nhật hệ điều hành lớn.

Galaxy S26 bản tiêu chuẩn nhiều khả năng có màn hình 6,3 inch, pin khoảng 4.300 mAh, trong khi Galaxy S26+ được cho là trang bị màn hình 6,7 inch độ phân giải Quad High Definition Plus (QHD+) và pin 4.900 mAh.

Toàn bộ dòng Galaxy S26 được kỳ vọng cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh thiếu sáng nhờ ống kính có khẩu độ lớn hơn và các nâng cấp về AI cũng như nhiếp ảnh điện toán.

Về màu sắc, theo Phonearena, các hình ảnh rò rỉ cho thấy Samsung Galaxy S26 Ultra có thể ra mắt với phiên bản màu cam nổi bật, được cho là rất giống màu cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro.

Màu sắc này nhanh chóng gây tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng Samsung đang chạy theo xu hướng mà Apple vừa tạo ra.

Galaxy S26 Ultra còn được dự báo sẽ xuất hiện với các màu bạc và vàng. Ngoài ra, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng vẫn có các màu đen, xanh đậm và một số màu độc quyền.

Danh sách màu chính thức vẫn chưa được Samsung xác nhận.