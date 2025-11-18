HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chuẩn bị phương án cứu hộ tàu hàng chở 2.000 lít dầu mắc cạn ở Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) - Qua kiểm tra thực tế cho thấy nguy cơ tràn dầu từ tàu hàng gặp nạn không cao

Tối 18-11, ông Trần Ngọc Sang - Chủ tịch UBND phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - thông tin chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án cứu hộ tàu hàng chở 2.000 lít dầu bị sóng lớn đánh dạt vào bờ, mắc cạn trên cát, thuộc địa phận tổ dân phố Trung Lý.

- Ảnh 1.

Tàu hàng gặp sự cố bánh lái và bị sóng lớn đánh dạt vào bờ

Tàu hàng HY 0459 - công suất 250CV, do ông Nguyễn Công Sinh (quê Hải Phòng) làm chủ kiêm thuyền trưởng, với 5 thuyền viên - trên đường từ Hải Phòng vào Cần Giờ thì gặp nạn ở vùng biển Quảng Ngãi hôm 16-11. Tàu gặp sự cố gãy bánh lái và trôi dạt. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, tàu bị sóng đánh tấp vào bờ và mắc cạn tại vị trí nói trên.

Tàu hàng bị sóng đánh dạt vào bờ

Trung tá Lê Minh Thư, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phổ Quang, cho biết qua kiểm tra thực tế, nguy cơ tràn dầu từ tàu hàng gặp nạn không cao. Đơn vị đã hỗ trợ thuyền trưởng khắc phục bánh lái và bố trí chỗ ở tạm thời cho các thuyền viên. 

Theo trung tá Lê Minh Thư, do điều kiện sóng to gió lớn nên chưa thể triển khai công tác cứu hộ. Hiện tại, cát đã lấp một phần tàu hàng. 

Đồn Biên phòng Phổ Quang đang liên hệ với một đơn vị chuyên môn ở Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) để khảo sát tình hình. Khi thời tiết ổn định, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kéo tàu về cơ sở sửa chữa.

tỉnh Quảng Ngãi chính quyền địa phương Chủ tịch UBND sóng to gió lớn
