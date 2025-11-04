Tàu 175.000 tấn bị mắc cạn cả tuần, lãnh đạo Quảng Ngãi phê bình nhiều đơn vị chậm ứng phó

Ngày 4-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi có cuộc họp khẩn cùng các cơ quan chức năng bàn các biện pháp ứng phó, xử lý vụ việc liên quan đến tàu Star Bueno bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi).

Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tàu Star Bueno, quốc tịch Liberia, hành trình từ Saldanha Bay (Nam Phi) đến vùng nước cảng biển khu vực Dung Quất neo an toàn lúc 13 giờ 30 phút ngày 24-10-2025.

Tàu Star Bueno hiện đang bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất

Do điều kiện thời tiết xấu, tàu bị trôi neo và mắc cạn tại vùng biển Dung Quất lúc 14 giờ 40 phút ngày 26-10. Đến ngày 31-10, tàu Star Bueno tiếp tục trôi đến vị trí khác cũng thuộc vùng biển Dung Quất.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương triển khai phương án cứu hộ cho tàu Star Bueno để bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Sau khi xảy ra sự cố hơn một tuần, đến ngày 1-11 Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi có báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tàu Star Bueno bị mắc cạn.

Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, đơn vị này đã có văn bản yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng, đơn vị tham gia cứu hộ khẩn trương trình phương án cứu hộ, bảo đảm an toàn cho tàu Star Bueno. Đồng thời, xây dựng, triển khai kế hoạch di chuyển tàu Star Bueno đi về Vũng Tàu để tránh thời tiết xấu, kết hợp chuyển tải trả hàng. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía chủ tàu, đại lý hàng hải, thuyền trưởng tàu Star Bueno thay đổi kế hoạch, không di chuyển đi Vũng Tàu mà neo đậu tại vùng nước cảng biển Dung Quất.

Tàu Star Bueno bị mắc cạn

Hiện tại tàu Star Bueno đang neo an toàn tại vị trí 150 28'910N; 108044'227E (thuộc vùng biển Dung Quất); thuyền viên trên tàu vẫn bảo đảm an toàn, chưa có hiện tượng gây ảnh hưởng đến môi trường. Các đơn vị tham gia cứu hộ cử 12 thành viên đang tiếp tục sử dụng các trang thiết bị gồm 12 máy bơm, 2 máy nén khí hoạt động liên tục duy trì tình trạng an toàn của tàu.

Ý kiến tại cuộc họp, đại diện các đơn vị ngành chức năng cho rằng thông tin tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất được báo cáo quá chậm, ảnh hưởng đến công tác ứng phó, xử lý, đặc biệt nguy cơ tràn dầu, an ninh, an toàn người và phương tiện trên vùng biển Quảng Ngãi.

Ông Đỗ Tâm Hiển phê bình một số đơn vị chậm trễ báo cáo sự cố tàu Star Bueno mắc cạn

Theo các cơ quan, chức năng tỉnh Quảng Ngãi lo ngại nhất hiện nay là gần 2.200m3 dầu DO, FO trên tàu Star Bueno chưa thể đưa ra khỏi tàu khi bão số 13 dự báo vào vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan đã không báo cáo kịp thời vụ việc tàu Star Bueno mắc cạn và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và một số đơn vị chưa thống nhất, chưa chặt chẽ khiến ngành chức năng và tỉnh Quảng Ngãi bị động trong công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành ứng phó, xử lý.

Ông Hiển yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cùng chủ tàu xây dựng các phương án tổ chức thực hiện an toàn cao nhất về con người, môi trường và tài sản của chủ tàu.

"Ưu tiên hiện nay xử lý 2.200m3 dầu trên tàu, nếu tàu neo đậu tại vùng biển Dung Quất; không để thuyền viên trên tàu khi bão số 13 vào bờ. Các đơn vị liên quan phải đưa phương án ứng phó, xử lý sự cố tàu Star Bueno trước 15 giờ ngày 4-11. Các biện pháp, phương án ưu tiên an toàn tính mạng, môi trường vùng biển và tài sản; thực hiện tốt nhất các giải pháp bảo đảm an toàn khi bão số 13 cập bờ", ông Hiển nói.