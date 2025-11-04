Tàu 175.000 tấn bị mắc cạn cả tuần, lãnh đạo Quảng Ngãi phê bình nhiều đơn vị chậm ứng phó

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tàu 175.000 tấn bị mắc cạn cả tuần, lãnh đạo Quảng Ngãi phê bình nhiều đơn vị chậm ứng phó

T.Trực

(NLĐO) – Tàu 175.000 tấn bị mắc cạn cả tuần trên biển nhưng cơ quan chức năng Quảng Ngãi chưa có phương án ứng phó.

Ngày 4-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi có cuộc họp khẩn cùng các cơ quan chức năng bàn các biện pháp ứng phó, xử lý vụ việc liên quan đến tàu Star Bueno bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi).

Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tàu Star Bueno, quốc tịch Liberia, hành trình từ Saldanha Bay (Nam Phi) đến vùng nước cảng biển khu vực Dung Quất neo an toàn lúc 13 giờ 30 phút ngày 24-10-2025.

Tàu 175.000 tấn bị mắc cạn cả tuần, lãnh đạo Quảng Ngãi phê bình nhiều đơn vị chậm ứng phó - Ảnh 1.

Tàu Star Bueno hiện đang bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất

Do điều kiện thời tiết xấu, tàu bị trôi neo và mắc cạn tại vùng biển Dung Quất lúc 14 giờ 40 phút ngày 26-10. Đến ngày 31-10, tàu Star Bueno tiếp tục trôi đến vị trí khác cũng thuộc vùng biển Dung Quất.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương triển khai phương án cứu hộ cho tàu Star Bueno để bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Sau khi xảy ra sự cố hơn một tuần, đến ngày 1-11 Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi có báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tàu Star Bueno bị mắc cạn.

Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, đơn vị này đã có văn bản yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng, đơn vị tham gia cứu hộ khẩn trương trình phương án cứu hộ, bảo đảm an toàn cho tàu Star Bueno. Đồng thời, xây dựng, triển khai kế hoạch di chuyển tàu Star Bueno đi về Vũng Tàu để tránh thời tiết xấu, kết hợp chuyển tải trả hàng. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía chủ tàu, đại lý hàng hải, thuyền trưởng tàu Star Bueno thay đổi kế hoạch, không di chuyển đi Vũng Tàu mà neo đậu tại vùng nước cảng biển Dung Quất.

Tàu Star Bueno bị mắc cạn

Hiện tại tàu Star Bueno đang neo an toàn tại vị trí 150 28'910N; 108044'227E (thuộc vùng biển Dung Quất); thuyền viên trên tàu vẫn bảo đảm an toàn, chưa có hiện tượng gây ảnh hưởng đến môi trường. Các đơn vị tham gia cứu hộ cử 12 thành viên đang tiếp tục sử dụng các trang thiết bị gồm 12 máy bơm, 2 máy nén khí hoạt động liên tục duy trì tình trạng an toàn của tàu.

Ý kiến tại cuộc họp, đại diện các đơn vị ngành chức năng cho rằng thông tin tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất được báo cáo quá chậm, ảnh hưởng đến công tác ứng phó, xử lý, đặc biệt nguy cơ tràn dầu, an ninh, an toàn người và phương tiện trên vùng biển Quảng Ngãi.

Tàu 175.000 tấn bị mắc cạn cả tuần, lãnh đạo Quảng Ngãi phê bình nhiều đơn vị chậm ứng phó - Ảnh 2.

Ông Đỗ Tâm Hiển phê bình một số đơn vị chậm trễ báo cáo sự cố tàu Star Bueno mắc cạn

Theo các cơ quan, chức năng tỉnh Quảng Ngãi lo ngại nhất hiện nay là gần 2.200m3 dầu DO, FO trên tàu Star Bueno chưa thể đưa ra khỏi tàu khi bão số 13 dự báo vào vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan đã không báo cáo kịp thời vụ việc tàu Star Bueno mắc cạn và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và một số đơn vị chưa thống nhất, chưa chặt chẽ khiến ngành chức năng và tỉnh Quảng Ngãi bị động trong công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành ứng phó, xử lý.

Ông Hiển yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cùng chủ tàu xây dựng các phương án tổ chức thực hiện an toàn cao nhất về con người, môi trường và tài sản của chủ tàu.

"Ưu tiên hiện nay xử lý 2.200m3 dầu trên tàu, nếu tàu neo đậu tại vùng biển Dung Quất; không để thuyền viên trên tàu khi bão số 13 vào bờ. Các đơn vị liên quan phải đưa phương án ứng phó, xử lý sự cố tàu Star Bueno trước 15 giờ ngày 4-11. Các biện pháp, phương án ưu tiên an toàn tính mạng, môi trường vùng biển và tài sản; thực hiện tốt nhất các giải pháp bảo đảm an toàn khi bão số 13 cập bờ", ông Hiển nói.

Tin liên quan

Vì sao siêu tàu mắc cạn tại kênh đào Suez lại là sự cố chấn động?

Vì sao siêu tàu mắc cạn tại kênh đào Suez lại là sự cố chấn động?

(NLĐO) - Tuyến đường thủy nhân tạo dài 193 km, được biết đến với tên gọi kênh đào Suez, đã trở thành điểm nóng tiềm tàng cho xung đột địa chính trị kể từ khi nó được mở cửa vào năm 1869.

Chi phí bảo hiểm “khủng” trong vụ siêu tàu mắc cạn trên kênh đào Suez

(NLĐO) - Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm do sự cố tắc nghẽn trên kênh đào Suez dự kiến lên đến hàng trăm triệu USD khi ngành công nghiệp này phải trả phí cứu hộ và tổn thất của bên thứ ba quá lớn.

Tàu cá bị sóng đánh chìm khi ra cứu 8 thuyền viên trên tàu mắc cạn trên biển

(NLĐO)- Tàu đánh cá chở 4 ngư dân Quảng Trị vượt sóng dữ ra cứu hộ 8 thuyền viên trên chiếc tàu mắc cạn nhưng không may bị sóng đánh chìm. Một ngư dân bơi được vào bờ, 3 người còn lại bám vào phần nổi của chiếc tàu đang mắc cạn trên biển.

tỉnh Quảng Ngãi ô nhiễm môi trường thời tiết xấu cơ quan chức năng Cảng vụ Hàng hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo